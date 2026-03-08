Office EU, la suite open source europea che sfida Microsoft e Google

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-03-2026] Commenti (1)

Immagine: Office EU

È nata Office EU, una suite per la produttività completamente europea e basata su infrastrutture e codice open source: si propone come alternativa a prodotti come Microsoft 365 e Google Workspace, consentendo di muovere un altro passo in avanti nella strategia di sovranità digitale perseguita da diversi Paesi dell'Unione.

Office EU è progettata come una suite cloud all‑in‑one, con un'infrastruttura distribuita in data center nei 27 Stati membri. La piattaforma integra applicazioni per la creazione e modifica di documenti, gestione dei file tramite EU Drive, calendari, email e strumenti di collaborazione in tempo reale. L'intero stack è basato su componenti open source verificabili, con l'obiettivo dichiarato di eliminare dipendenze da tecnologie soggette a normative extra‑UE. La suite si inserisce in un ecosistema più ampio di strumenti europei per la produttività, che comprende soluzioni come LibreOffice, OnlyOffice, Collabora e piattaforme collaborative come Nextcloud. Queste alternative, già diffuse in ambito pubblico e accademico, offrono funzionalità offline o self‑hosted, mentre Office EU punta a un modello cloud centralizzato ma interamente europeo, con un approccio simile ai servizi commerciali statunitensi.

Uno degli elementi distintivi della piattaforma è la promessa di totale trasparenza: il codice sorgente è aperto e verificabile, e l'infrastruttura è progettata per evitare qualsiasi forma di supervisione da parte di giurisdizioni straniere. Questo aspetto è particolarmente rilevante per enti governativi e aziende che trattano dati sensibili, per i quali la localizzazione dei dati è un requisito imprescindibile. Office EU supporta i formati di file più diffusi e integra strumenti di collaborazione in tempo reale, con editing simultaneo e sincronizzazione continua. L'obiettivo è offrire un'esperienza d'uso comparabile a quella delle suite più note, riducendo al minimo la curva di apprendimento.

Office EU afferma inoltre che la maggior parte delle migrazioni verso la propria piattaforma sarà rapida, grazie all'uso di formati e protocolli standard già adottati in molte infrastrutture aziendali. La posta elettronica utilizza IMAP, mentre calendari e contatti si basano su CalDAV, riducendo la necessità di conversioni complesse. Per i documenti, la suite supporta nativamente i formati come DOCX, XLSX e PPTX, garantendo compatibilità immediata con file già in uso. L'azienda ha annunciato che metterà a disposizione strumenti di migrazione dedicati, anche se non ha ancora specificato quali saranno né come funzioneranno.

La piattaforma offrirà inoltre client di sincronizzazione per Windows, macOS e Linux, insieme ad applicazioni mobili per l'accesso ai file e agli strumenti di produttività. Gli utenti che preferiscono evitare installazioni possono utilizzare l'interfaccia web, che replica le funzioni principali e consente di lavorare da qualsiasi dispositivo connesso.

Office EU stessa riconosce tuttavia che la propria soluzione non è adatta a ogni organizzazione. Microsoft 365 rimane la scelta più completa per chi necessita del set di funzionalità più ampio e dell'esperienza più familiare, soprattutto nei contesti in cui strumenti come Outlook, Teams e l'identità Microsoft sono già integrati nei flussi di lavoro quotidiani. La suite europea diventa invece più competitiva quando la priorità è disporre di un ambiente ospitato interamente in Europa, con un'infrastruttura trasparente e controllabile. Office EU punta a offrire un luogo di lavoro più semplice, con un livello di complessità ridotto e una maggiore chiarezza sulla localizzazione dei dati, sui permessi di accesso e sul grado di dipendenza da decisioni prese al di fuori dell'organizzazione. Per molte realtà, questo equilibrio rappresenta la principale alternativa a Office 365, non per imitazione funzionale, ma per un diverso approccio alla gestione e alla governance dei dati.

Office EU è attualmente in fase di accesso anticipato tramite lista d'attesa, con un lancio pubblico previsto nei prossimi mesi. Le informazioni disponibili indicano che saranno offerte diverse tipologie di abbonamento, rivolte sia a utenti privati sia a organizzazioni di grandi dimensioni. L'adozione di un modello cloud europeo potrebbe rappresentare un punto di svolta per la competitività delle soluzioni open source nel mercato della produttività.