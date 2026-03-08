Office EU, la suite open source europea che sfida Microsoft e Google



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-03-2026]

office eu
Immagine: Office EU

È nata Office EU, una suite per la produttività completamente europea e basata su infrastrutture e codice open source: si propone come alternativa a prodotti come Microsoft 365 e Google Workspace, consentendo di muovere un altro passo in avanti nella strategia di sovranità digitale perseguita da diversi Paesi dell'Unione.

Office EU è progettata come una suite cloud all‑in‑one, con un'infrastruttura distribuita in data center nei 27 Stati membri. La piattaforma integra applicazioni per la creazione e modifica di documenti, gestione dei file tramite EU Drive, calendari, email e strumenti di collaborazione in tempo reale. L'intero stack è basato su componenti open source verificabili, con l'obiettivo dichiarato di eliminare dipendenze da tecnologie soggette a normative extra‑UE. La suite si inserisce in un ecosistema più ampio di strumenti europei per la produttività, che comprende soluzioni come LibreOffice, OnlyOffice, Collabora e piattaforme collaborative come Nextcloud. Queste alternative, già diffuse in ambito pubblico e accademico, offrono funzionalità offline o self‑hosted, mentre Office EU punta a un modello cloud centralizzato ma interamente europeo, con un approccio simile ai servizi commerciali statunitensi.

Uno degli elementi distintivi della piattaforma è la promessa di totale trasparenza: il codice sorgente è aperto e verificabile, e l'infrastruttura è progettata per evitare qualsiasi forma di supervisione da parte di giurisdizioni straniere. Questo aspetto è particolarmente rilevante per enti governativi e aziende che trattano dati sensibili, per i quali la localizzazione dei dati è un requisito imprescindibile. Office EU supporta i formati di file più diffusi e integra strumenti di collaborazione in tempo reale, con editing simultaneo e sincronizzazione continua. L'obiettivo è offrire un'esperienza d'uso comparabile a quella delle suite più note, riducendo al minimo la curva di apprendimento.

Office EU afferma inoltre che la maggior parte delle migrazioni verso la propria piattaforma sarà rapida, grazie all'uso di formati e protocolli standard già adottati in molte infrastrutture aziendali. La posta elettronica utilizza IMAP, mentre calendari e contatti si basano su CalDAV, riducendo la necessità di conversioni complesse. Per i documenti, la suite supporta nativamente i formati come DOCX, XLSX e PPTX, garantendo compatibilità immediata con file già in uso. L'azienda ha annunciato che metterà a disposizione strumenti di migrazione dedicati, anche se non ha ancora specificato quali saranno né come funzioneranno.

Sullo stesso tema:
LibreOffice Online riapre i battenti
Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse
Publisher chiude nel 2026
LibreOffice: "Smettete di usare i formati di Microsoft Office. OOXML non è ...

La piattaforma offrirà inoltre client di sincronizzazione per Windows, macOS e Linux, insieme ad applicazioni mobili per l'accesso ai file e agli strumenti di produttività. Gli utenti che preferiscono evitare installazioni possono utilizzare l'interfaccia web, che replica le funzioni principali e consente di lavorare da qualsiasi dispositivo connesso.

Office EU stessa riconosce tuttavia che la propria soluzione non è adatta a ogni organizzazione. Microsoft 365 rimane la scelta più completa per chi necessita del set di funzionalità più ampio e dell'esperienza più familiare, soprattutto nei contesti in cui strumenti come Outlook, Teams e l'identità Microsoft sono già integrati nei flussi di lavoro quotidiani. La suite europea diventa invece più competitiva quando la priorità è disporre di un ambiente ospitato interamente in Europa, con un'infrastruttura trasparente e controllabile. Office EU punta a offrire un luogo di lavoro più semplice, con un livello di complessità ridotto e una maggiore chiarezza sulla localizzazione dei dati, sui permessi di accesso e sul grado di dipendenza da decisioni prese al di fuori dell'organizzazione. Per molte realtà, questo equilibrio rappresenta la principale alternativa a Office 365, non per imitazione funzionale, ma per un diverso approccio alla gestione e alla governance dei dati.

Office EU è attualmente in fase di accesso anticipato tramite lista d'attesa, con un lancio pubblico previsto nei prossimi mesi. Le informazioni disponibili indicano che saranno offerte diverse tipologie di abbonamento, rivolte sia a utenti privati sia a organizzazioni di grandi dimensioni. L'adozione di un modello cloud europeo potrebbe rappresentare un punto di svolta per la competitività delle soluzioni open source nel mercato della produttività.

Ti raccomandiamo anche:
Collabora Office debutta su PC: la suite online basata su LibreOffice è ora...
La Corte Penale Internazionale abbandona Microsoft Office per rafforzare la sovr...
Comune francese passa a Linux Mint: calano i costi e aumenta l'autonomia dig...
Da Microsoft all'open source: l'esercito austriaco passa a LibreOffice

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

{Umby}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
8-3-2026 20:01
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Confessa. Hai mai acquistato un farmaco online?
Assolutamente no, è un reato.
Fossi matto! E' un rischio per la salute.
Non si dovrebbe... ma lo ammetto, qualche volta è successo.
Lo faccio abitualmente anche se è contro la legge o pericoloso.

Mostra i risultati (3880 voti)
Marzo 2026
n. 4080 del 06-03-2026
Svelato per errore MacBook Neo, il portatile economico di Apple
n. 4079 del 05-03-2026
Windows 12 è in arrivo: NPU obbligatoria e milioni di PC a rischio obsolescenza
n. 4078 del 03-03-2026
Motorola lascia Android e va su GrapheneOS, per la massima privacy
n. 4077 del 02-03-2026
Copia privata, scattano gli aumenti: tassato anche il cloud!
Febbraio 2026
n. 4076 del 26-02-2026
Il titolo IBM precipita in borsa: colpa dell'IA e c'entra il COBOL
n. 4075 del 25-02-2026
Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse
n. 4074 del 24-02-2026
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico rivoluziona controlli e procedure
n. 4073 del 23-02-2026
Meta chiude il sito di Messenger
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 8 marzo
2025
Western Digital dice addio agli SSD
2024
Vodafone, è l'ora degli aumenti
2023
Il computer organico a base di funghi
2022
Tre anni di prigione per aver comprato una carta rara dei Pokémon
2021
Smishing, la minaccia arriva via SMS
2019
La bioplastica derivata dall'agar-agar che si dissolve in tre mesi
2018
Debian e Kali Linux ora girano dentro Windows 10
2017
Perché la Germania vuole distruggere tutti gli esemplari di una bambola?
2016
Sbloccare lo smartphone stampando l'impronta digitale
2015
FREAK, da dieci anni c'è una falla nella sicurezza HTTPS
2014
Negli USA è legale fotografare sotto le gonne
2013
La vernice che rende impermeabile e repellente ai liquidi
2012
Ecco il nuovo iPad - ma non chiamatelo iPad3
2011
Apple: Opera solo se hai più di 17 anni
2010
La formazione per i rivenditori è ora anche online
2009
Microsoft Patch Day di marzo
2008
La Tv digitale sul navigatore satellitare
2007
La parte abitata della Rete
2006
Niente backdoor su Vista
2005
Primi passi del decreto Open Source
2004
Navigar Navigando con il Vaporettoweb a Venezia
2003
Legge e Tecnologia al servizio dei disabili
2002
L'elettrosmog in Italia
Olimpo Informatico


 
web metrics