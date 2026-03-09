Apple lavora sul MacBook Ultra, superportatile con schermi OLED touchscreen

Dovrebbe essere un modello superiore ai MacBook Pro sia nelle funzionalità che nel prezzo.

Dopo aver lanciato la propria offerta per la fascia bassa del mercato con il MacBook Neo, Apple starebbe ora preparando un nuovo portatile per la fascia altissima: si tratta del MacBook Ultra, un modello distinto dai MacBook Pro attuali e progettato per collocarsi in una categoria superiore, almeno secondo le voci di corridoio.

Le indiscrezioni suggeriscono che il MacBook Ultra non voglia sostituire i modelli Pro ma posizionarsi al di sopra di essi: le specifiche tecniche ipotizzate includono l'adozione dei chip Apple M6 Pro o M6 Max, con un incremento prestazionale mirato a soddisfare carichi di lavoro professionali avanzati. Il dispositivo dovrebbe poi integrare un pannello OLED di nuova generazione, caratterizzato da contrasto elevato, neri profondi, consumi energetici ottimizzati e funzionalità touch. Quest'ultima caratteristica rappresenterebbe una svolta per la gamma laptop di Apple, che finora ha mantenuto una netta separazione tra macOS e l'interazione tattile.

Il design del MacBook Ultra dovrebbe essere più sottile rispetto agli attuali modelli Pro, grazie all'adozione di pannelli OLED più compatti e a un nuovo sistema di dissipazione termica. Le fonti tecniche parlano di un telaio riprogettato per ospitare componenti ad alta densità, mantenendo al contempo rigidità strutturale e resistenza alla torsione. Poiché è pensato per offrire caratteristiche superiori a quelle dei MacBook Pro, il MacBook Ultra dovrebbe collocarsi anche in una fascia di prezzo superiore. Le stime preliminari indicano un posizionamento orientato ai professionisti che necessitano di prestazioni elevate, display di qualità superiore e funzionalità avanzate per la produzione multimediale, ma al momento non ci sono indicazioni più precise circa la cifra che sarà necessario sborsare.

L'intero progetto, insieme al lancio del MacBook Neo, sarebbe inoltre collegato a una revisione complessiva della linea MacBook: a quanto pare, Apple vorrebbe introdurre un ciclo di rinnovamento più rapido rispetto a quello adottato negli anni scorsi, con l'obiettivo di mantenere competitività in un mercato in cui i laptop premium stanno registrando una crescita significativa nonostante la crescita dei prezzi di RAM e SSD.