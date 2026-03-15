MacBook Neo è il Mac più riparabile degli ultimi anni

Viti standard, niente adesivi, e componenti modulari: tastiera, batteria, altoparlanti e porte Usb sono tutti sostituibili.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-03-2026] Commenti

Immagine: Apple

MacBook Neo da poco svelato rappresenta davvero una rivoluzione per Apple, e non solo per il costo relativamente contenuto e per l'adozione di un chip progettato per gli iPhone, ma anche perché è probabilmente il laptop Apple più facile da riparare degli ultimi anni. Il design interno più modulare rispetto ai modelli precedenti rende la manutenzione e la sostituzione dei componenti significativamente più semplice. La struttura interna, documentata nei materiali tecnici pubblicati dall'azienda e confermata dai primi smontaggi indipendenti, mostra un approccio meno vincolante rispetto alle generazioni recenti di MacBook, dove adesivi e componenti integrati limitavano fortemente la riparabilità.

MacBook Neo è il primo portatile Apple da anni a integrare una tastiera sostituibile senza dover rimuovere l'intera scocca superiore. Il portatile utilizza inoltre viti Torx standard (T3, T5 e T8), eliminando così la necessità di dotarsi di cacciavite appositi e semplificando l'accesso ai componenti interni. L'apertura del dispositivo richiede la rimozione di otto viti sul fondo, una procedura simile a quella dei MacBook Air e Pro, ma con un layout interno più essenziale. La scheda madre è particolarmente compatta e circondata da un cablaggio ordinato, mostrando una scelta progettuale che facilita la sostituzione dei moduli senza dover intervenire su parti non correlate.

Uno degli elementi più rilevanti è la batteria, fissata tramite 18 viti anziché attraverso adesivi, ed è per questo priva di linguette di estrazione. L'assenza di colla rappresenta una discontinuità significativa rispetto ai modelli precedenti, dove la rimozione della batteria richiedeva procedure complesse e l'uso di solventi. La batteria del Neo può essere sollevata direttamente una volta rimosse le viti, riducendo così anche il rischio di danni accidentali. Pure le porte risultano modulari e sostituibili singolarmente. Questa caratteristica è particolarmente rilevante per dispositivi destinati a un uso intensivo, per i queli le porte USB‑C sono tra i componenti più soggetti a usura. La possibilità di sostituirle senza intervenire sulla scheda madre riduce i costi di riparazione e prolunga la vita utile del dispositivo.

Lo smontaggio evidenzia inoltre la generale assenza di nastro adesivo e di coperture interne superflue, elementi che in passato complicavano lo smontaggio. La struttura interna appare progettata per essere lineare, con percorsi dei cavi semplificati e un numero ridotto di strati da rimuovere per accedere ai componenti principali. Questa maggiore riparabilità potrebbe rappresentare un elemento interessante per le scuole, le aziende e gli utenti che necessitano di dispositivi sui quali operare facilmente la manutenzione: saranno più invogliati a rivolgersi a Apple.

La documentazione tecnica pubblicata da Apple conferma poi ufficialmente che diversi componenti - tra cui tastiera, batteria, porte e altoparlanti - sono disponibili come parti sostituibili. MacBook Neo rappresenta un cambiamento rilevante nella strategia hardware di Apple, introducendo un livello di modularità che non si vedeva da anni nei portatili dell'azienda. Sarebbe bello se questo approccio venisse esteso anche ai modelli di fascia superiore.