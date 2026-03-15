MacBook Neo è il Mac più riparabile degli ultimi anni

Viti standard, niente adesivi, e componenti modulari: tastiera, batteria, altoparlanti e porte Usb sono tutti sostituibili.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-03-2026]

macbook neo riparabile
Immagine: Apple

MacBook Neo da poco svelato rappresenta davvero una rivoluzione per Apple, e non solo per il costo relativamente contenuto e per l'adozione di un chip progettato per gli iPhone, ma anche perché è probabilmente il laptop Apple più facile da riparare degli ultimi anni. Il design interno più modulare rispetto ai modelli precedenti rende la manutenzione e la sostituzione dei componenti significativamente più semplice. La struttura interna, documentata nei materiali tecnici pubblicati dall'azienda e confermata dai primi smontaggi indipendenti, mostra un approccio meno vincolante rispetto alle generazioni recenti di MacBook, dove adesivi e componenti integrati limitavano fortemente la riparabilità.

MacBook Neo è il primo portatile Apple da anni a integrare una tastiera sostituibile senza dover rimuovere l'intera scocca superiore. Il portatile utilizza inoltre viti Torx standard (T3, T5 e T8), eliminando così la necessità di dotarsi di cacciavite appositi e semplificando l'accesso ai componenti interni. L'apertura del dispositivo richiede la rimozione di otto viti sul fondo, una procedura simile a quella dei MacBook Air e Pro, ma con un layout interno più essenziale. La scheda madre è particolarmente compatta e circondata da un cablaggio ordinato, mostrando una scelta progettuale che facilita la sostituzione dei moduli senza dover intervenire su parti non correlate.

Uno degli elementi più rilevanti è la batteria, fissata tramite 18 viti anziché attraverso adesivi, ed è per questo priva di linguette di estrazione. L'assenza di colla rappresenta una discontinuità significativa rispetto ai modelli precedenti, dove la rimozione della batteria richiedeva procedure complesse e l'uso di solventi. La batteria del Neo può essere sollevata direttamente una volta rimosse le viti, riducendo così anche il rischio di danni accidentali. Pure le porte risultano modulari e sostituibili singolarmente. Questa caratteristica è particolarmente rilevante per dispositivi destinati a un uso intensivo, per i queli le porte USB‑C sono tra i componenti più soggetti a usura. La possibilità di sostituirle senza intervenire sulla scheda madre riduce i costi di riparazione e prolunga la vita utile del dispositivo.

Lo smontaggio evidenzia inoltre la generale assenza di nastro adesivo e di coperture interne superflue, elementi che in passato complicavano lo smontaggio. La struttura interna appare progettata per essere lineare, con percorsi dei cavi semplificati e un numero ridotto di strati da rimuovere per accedere ai componenti principali. Questa maggiore riparabilità potrebbe rappresentare un elemento interessante per le scuole, le aziende e gli utenti che necessitano di dispositivi sui quali operare facilmente la manutenzione: saranno più invogliati a rivolgersi a Apple.

Articoli suggeriti:
Apple lavora sul MacBook Ultra, superportatile con schermi OLED touchscreen
MacBook Neo debutta a 699 euro
Svelato per errore MacBook Neo, il portatile economico di Apple
AirPods Pro 3, la condanna di iFixit: la riparabilità resta a zero

La documentazione tecnica pubblicata da Apple conferma poi ufficialmente che diversi componenti - tra cui tastiera, batteria, porte e altoparlanti - sono disponibili come parti sostituibili. MacBook Neo rappresenta un cambiamento rilevante nella strategia hardware di Apple, introducendo un livello di modularità che non si vedeva da anni nei portatili dell'azienda. Sarebbe bello se questo approccio venisse esteso anche ai modelli di fascia superiore.

Articoli suggeriti:
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modula...
Una bella storia di riciclo e riparazione
Le scuole americane accusano: i Chromebook non sono fatti per durare
Cassandra Crossing/ Cassandra ripara il telefonino

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Il laptop modulare facilissimo da riparare

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il tuo browser preferito?
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera
Un altro

Mostra i risultati (12461 voti)
Marzo 2026
n. 4084 del 13-03-2026
Perplexity trasforma il Mac mini in un dipendente digitale che lavora per l'utente
n. 4083 del 12-03-2026
Excel, cinque trucchi che ogni principiante dovrebbe imparare subito
n. 4082 del 11-03-2026
50.000 specchi satellitari illumineranno la Terra
n. 4081 del 09-03-2026
Office EU, la suite open source europea che sfida Microsoft e Google
n. 4080 del 06-03-2026
Svelato per errore MacBook Neo, il portatile economico di Apple
n. 4079 del 05-03-2026
Windows 12 è in arrivo: NPU obbligatoria e milioni di PC a rischio obsolescenza
n. 4078 del 03-03-2026
Motorola lascia Android e va su GrapheneOS, per la massima privacy
n. 4077 del 02-03-2026
Copia privata, scattano gli aumenti: tassato anche il cloud!
Febbraio 2026
n. 4076 del 26-02-2026
Il titolo IBM precipita in borsa: colpa dell'IA e c'entra il COBOL
n. 4075 del 25-02-2026
Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse
n. 4074 del 24-02-2026
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico rivoluziona controlli e procedure
n. 4073 del 23-02-2026
Meta chiude il sito di Messenger
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
OpenClaw, perché adesso? Perché così?
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 15 marzo
2026
MacBook Neo è il Mac più riparabile degli ultimi anni
2024
La crisi di Tim e la divisione sindacale
2023
Battiti binaurali a 15 anni dal grande panico
2022
Guerra e Covid, la crisi dei chip non finirà tanto presto
2021
Noia da lockdown, il vero rischio cyber del 2021
2020
Zio Bill lascia il CdA di Microsoft. E adesso?
2019
La rete e il mercato dei guardoni
2018
L'impegno della Cina
2017
Le finte mail dei servizi di spedizione
2016
Gli occhiali che donano la visione del colore ai daltonici
2014
Getty Images apre i propri archivi d'immagini
2013
Samsung Galaxy S4, otto core e schermo Full HD
2012
Dodicenne fa causa alla scuola per ricerca su Facebook
2011
Come viene rintracciato chi invia email anonime
2010
Lombardia, banda larga per tutti in due anni
2009
Il costume da bagno che non si bagna
2007
L'angolo dei cattivi
2006
Tronchetti story
2005
I fatti che dovrebbero cambiare il mondo
2004
Telecom Italia e Adsl
2003
L'impresa non innovativa
2002
Antibufala: nigeriana condannata a lapidazione
Olimpo Informatico


 
web metrics