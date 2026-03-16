Windows 11, problemi di disco per i laptop Samsung

Un aggiornamento blocca l'accesso all'unità C. I più colpiti sono i Galaxy Book 4, ma non solo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-03-2026] Commenti (1)

È occorso un po' di tempo prima che i pezzi del puzzle venissero messi insieme, ma ora non paiono esserci più dubbi: se avete un portatile Samsung e all'improvviso non siete stati più in grado di accedere al disco principale (di solito indicato dal sistema come unità C), la colpa è dell'aggiornamento di sicurezza per Windows 11 KB5077181, rilasciato a febbraio. A essere colpiti sembrano essere in particolare i Galaxy Book 4, che a causa del bug chiaramente non possono avviare applicazioni né consentire l'accesso ai file.

Le prime segnalazioni sono arrivate da utenti che, dopo l'installazione dell'update, hanno iniziato a ricevere da Windows il messaggio «C:\ è inaccessibile - Accesso negato», con conseguente impossibilità di aprire documenti, avviare programmi e utilizzare strumenti di sistema. Microsoft ha aggiornato la documentazione ufficiale classificando il problema come «in fase di indagine» e ha dichiarato di essere al lavoro insieme a Samsung per identificare la causa esatta, che potrebbe dipendere da un'interazione tra il nuovo aggiornamento e componenti software specifici preinstallati sui laptop del produttore coreano.

Generalmente il bug non impedisce l'avvio del sistema, ma può bloccare il login; oppure consentire il login, ma bloccare l'accesso a file ed applicazioni; alcuni utenti hanno riportato crash improvvisi. Microsoft ha consigliato agli utenti colpiti di evitare ulteriori tentativi di accesso al disco per non aggravare la situazione e di attendere una patch correttiva. Non sono state fornite indicazioni su sistemi temporanei per aggirare il problema, e le procedure di ripristino standard risultano spesso inefficaci poiché richiedono l'accesso all'unità C:.

Samsung ha confermato l'esistenza del problema e ha invitato gli utenti a non tentare reinstallazioni manuali del sistema operativo, in quanto potrebbero non risolvere l'errore e comportare la perdita di dati.

Il bug sembra essere legato a un errore nei permessi NTFS applicati dopo l'aggiornamento, che porta Windows a interpretare l'unità come non autorizzata. Questo comportamento impedisce anche l'esecuzione di comandi amministrativi e limita l'uso della console di ripristino. Le discussioni tecniche mostrano che il problema potrebbe essere collegato a un conflitto tra driver Samsung e le modifiche introdotte da KB5077181 nella gestione della sicurezza del file system; un'altra ipotesi è che ci sia un'incompatibilità tra l'aggiornamento e l'applicazione Samsung Share. La correzione definitiva è attesa con un aggiornamento cumulativo straordinario o con il prossimo di sicurezza successivo.