PC Samsung con accesso al drive C bloccato: Microsoft ha trovato la soluzione

Per una volta, la colpa non era di un aggiornamento di Windows 11.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-03-2026] Commenti

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Windows 11, problemi di disco per i laptop Samsung

C'è una soluzione, ufficiale e un po' macchinosa, per il problema che impedisce l'accesso al drive C su alcuni PC Samsung con Windows 11. L'origine del malfunzionamento non sta in un aggiornamento di Windows, ma in un conflitto con l'app Samsung Galaxy Connect.

Il problema interessa in particolare i modelli Galaxy Book 4 e alcuni desktop Samsung che eseguono Windows 11 nelle versioni 24H2 e 25H2. Gli utenti colpiti non riescono ad accedere ai file presenti nel drive di sistema, né a lanciare applicazioni come Outlook, Office, browser o strumenti di diagnostica. In alcuni casi, anche la raccolta dei log e la disinstallazione degli aggiornamenti risultano bloccate a causa di errori di autorizzazione. Il malfunzionamento è stato inizialmente associato agli aggiornamenti cumulativi di febbraio 2026, in particolare al pacchetto KB5077181, che aveva già causato problemi come boot loop e errori di login. Un'analisi congiunta tra Microsoft e Samsung ha chiarito che la causa principale è un bug dell'app Galaxy Connect, utilizzata per funzioni di mirroring, trasferimento file e continuità tra dispositivi Samsung e Windows.

La versione difettosa dell'applicazione altera le autorizzazioni del file system, impedendo al sistema operativo di accedere correttamente al drive C. Per questo motivo Microsoft ha rimosso temporaneamente l'app dal Microsoft Store, mentre Samsung presto inizierà a distribuire una versione corretta. Gli utenti che avevano già installato la versione problematica continuano però a riscontrare errori finché non intervengono manualmente.

Per risolvere il problema, Microsoft ha pubblicato una procedura dettagliata che prevede innanzitutto la disinstallazione dell'app Samsung Galaxy Connect dal sistema. L'operazione deve essere eseguita da un account amministratore. Una volta rimossa l'app, è necessario riparare le autorizzazioni del drive tramite strumenti integrati di Windows, come il comando di ripristino dei permessi o l'utilità di controllo del disco. In alcuni casi, gli utenti devono anche intervenire sui servizi di sistema legati alla continuità Samsung, come il Samsung Continuity Service, anch'esso coinvolto nel conflitto. La rimozione o la disattivazione temporanea di questi componenti può contribuire a ripristinare l'accesso al drive.

Microsoft ha aggiornato la pagina ufficiale delle problematiche note di Windows 11, confermando che il bug è circoscritto ai dispositivi Samsung e non riguarda altri produttori. L'azienda sta monitorando la situazione e ha indicato che ulteriori aggiornamenti correttivi potrebbero essere distribuiti tramite Windows Update nelle prossime settimane. Samsung ha confermato di essere al lavoro su una versione stabile e completamente corretta dell'app Galaxy Connect, che sarà distribuita tramite i canali ufficiali non appena completati i test. Nel frattempo, l'azienda raccomanda di non reinstallare l'app finché non sarà disponibile la nuova release.