OpenAI aggiorna ChatGPT e Codex con GPT-5.5

Più intelligente senza perdere velocità.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-04-2026]

gpt 5 5
Foto di Dima Solomin.

OpenAI ha presentato GPT‑5.5, un nuovo modello che dovrebbe introdurre un salto significativo nella capacità di gestire compiti complessi, pianificare attività e utilizzare strumenti software in autonomia. Il modello è disponibile per gli utenti Plus, Pro, Business ed Enterprise di ChatGPT e Codex, con una versione Pro dedicata ai carichi più impegnativi. GPT‑5.5 è progettato per comprendere più rapidamente l'obiettivo dell'utente e per svolgere una parte maggiore del lavoro senza richiedere istruzioni dettagliate. Il modello è in grado di pianificare, verificare il proprio operato, utilizzare strumenti esterni e portare a termine attività articolate, come la gestione di documenti, fogli di calcolo, ricerche online e operazioni software complesse.

Rispetto a GPT‑5.4, il nuovo modello offre prestazioni superiori in numerosi benchmark. Su Terminal‑Bench 2.0, che misura la capacità di gestire workflow da riga di comando con pianificazione e uso iterativo degli strumenti, GPT‑5.5 raggiunge l'82,7%, superando sia GPT‑5.4 (75,1%) sia modelli concorrenti come Claude Opus 4.7 (69,4%) e Gemini 3.1 Pro (68,5%). Anche nei test OSWorld‑Verified, che valutano la capacità di operare un computer in autonomia, GPT‑5.5 ottiene il 78,7%, migliorando il punteggio di GPT‑5.4 e superando la maggior parte dei modelli concorrenti. Le prestazioni risultano elevate anche in ambiti come matematica avanzata e ricerca scientifica preliminare.

OpenAI ha dichiarato che GPT‑5.5 utilizza meno token per completare gli stessi compiti rispetto a GPT‑5.4, migliorando l'efficienza senza sacrificare la velocità. Il lancio di GPT‑5.5 arriva a poche settimane dall'introduzione di GPT‑5.4, confermando il ritmo accelerato di sviluppo dell'azienda. Secondo OpenAI, i progressi degli ultimi mesi sono stati resi possibili anche dall'uso crescente dell'IA per sviluppare l'IA stessa, con flussi di lavoro agentici che automatizzano parti significative del processo di addestramento e ottimizzazione.

GPT‑5.5 offre due varianti: Thinking, ottimizzata per problemi complessi con risposte più concise e ragionate, e Pro, progettata per carichi di lavoro più pesanti con latenza ridotta e maggiore affidabilità. I primi test hanno evidenziato una migliore comprensione della struttura dei sistemi software e una maggiore capacità di individuare cause e soluzioni nei progetti di coding. OpenAI vede GPT‑5.5 come un passo verso sistemi in grado di completare compiti complessi senza supervisione costante, avvicinando la realizzazione della visione di una "super‑app" che integri ChatGPT, Codex e strumenti di navigazione.

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Il modello sarà presto disponibile anche tramite API, con salvaguardie aggiuntive per la distribuzione su larga scala. OpenAI sta collaborando con partner e clienti per definire i requisiti di sicurezza necessari all'adozione in contesti enterprise.

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