Microsoft, esodo incentivato per 8.700 dipendenti

Lo scopo è finanziare l'infrastruttura IA.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-04-2026]

microsoft esodi volontari
Foto di Blue Sky.

Microsoft sta per avviare il primo programma di uscita volontaria della sua storia, offrendo a una parte dei dipendenti statunitensi la possibilità di lasciare l'azienda con un pacchetto economico dedicato. La misura interessa circa il 7% della forza lavoro negli Stati Uniti e si inserisce in una fase di riallocazione delle risorse verso l'infrastruttura necessaria a sostenere i carichi computazionali dell'intelligenza artificiale. Secondo i documenti interni citati a CNBC da una fonte anonima, il programma è rivolto ai lavoratori di livello direttore senior e inferiori, purché la somma tra età e anni di servizio raggiunga almeno quota 70. I dipendenti che rientrano nei criteri, insieme ai rispettivi manager, riceveranno i dettagli operativi il 7 maggio. Restano esclusi coloro che partecipano a piani di incentivi di vendita.

La decisione arriva in un contesto di forte espansione degli investimenti in datacenter e infrastrutture cloud, necessari per supportare modelli generativi e servizi IA destinati ai clienti enterprise. Microsoft, come altri grandi operatori del settore, sta incrementando la spesa in capacità computazionale, mentre il comparto software tradizionale subisce pressioni competitive legate all'emergere di strumenti di sviluppo automatizzato. Negli ultimi anni l'azienda ha già ridotto i costi attraverso più cicli di licenziamenti, con tagli che hanno coinvolto migliaia di lavoratori in diverse divisioni. È però la prima volta che Microsoft preferisce non licenziare direttamente ma adottare un meccanismo alternativo per ridurre il personale in modo graduale e meno traumatico.

Il piano di esodo incentivato è presentato come un'opportunità per i dipendenti idonei di pianificare autonomamente il proprio percorso professionale, con un supporto economico definito «generoso» nei documenti interni. La struttura del pacchetto non è stata resa pubblica, ma in precedenti ristrutturazioni Microsoft ha offerto combinazioni di settimane di stipendio, copertura sanitaria e periodi di preavviso retribuito.

Il programma di separazione volontaria si colloca in un più ampio riassetto del settore tecnologico, in cui diverse aziende stanno riducendo organici o lasciando vacanti migliaia di posizioni per compensare l'aumento dei costi legati all'IA. In parallelo, la domanda di infrastrutture ad alte prestazioni continua a crescere, spingendo le aziende a privilegiare investimenti in GPU, datacenter e reti ad alta capacità. La scelta di Microsoft riflette un cambiamento strutturale nella gestione delle risorse umane, in cui la riduzione del personale non è più legata a difficoltà finanziarie, ma alla necessità di riallocare capitale verso tecnologie considerate strategiche.

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Resta da capire se l'uscita incentivata rappresenterà un episodio isolato o l'inizio di una strategia ricorrente per gestire l'evoluzione della forza lavoro in un settore in rapido mutamento. Per ora, Microsoft presenta la misura come un'opzione volontaria e limitata, ma il contesto competitivo suggerisce che ulteriori interventi non siano esclusi.

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