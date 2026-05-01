Motorola lancia tre Razr 70, gli smartphone pieghevoli a conchiglia



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-05-2026]

Motorola razr 70

Motorola ha annunciato la nuova generazione di pieghevoli Razr 70, con un debutto previsto nelle prossime settimane; si tratta di tre modelli che hanno in comune una caratteristica: sono smartphone pieghevoli, che si chiudono a conchiglia.

Il Motorola Razr 70 arriva sul mercato come il modello base della nuova gamma: il dispositivo mantiene la filosofia della serie precedente, introducendo miglioramenti mirati su batteria, fotocamere e processore. Il display interno è un pannello AMOLED da 6,9 pollici (2640x1080 pixel) a 120 Hz, mentre quello esterno è un OLED da 3,63 pollici (1066x1056 pixel) progettato per eseguire app complete senza aprire il telefono.

Il dispositivo utilizza il processore MediaTek Dimensity 7450X, affiancato da 8 GByte di RAM LPDDR5X e 256 GByte di memoria UFS 3.1. La batteria cresce a 4.800 mAh, con ricarica cablata a 30 W e wireless a 15 W. La resistenza è certificata IP48. Il comparto fotografico comprende due sensori posteriori da 50 megapixel, con uno dedicato allo zoom ottico 3x, e una fotocamera frontale da 32 megapixel. Il prezzo europeo si attesta intorno ai 999,90 euro, con disponibilità immediata nei principali mercati.

Il Razr 70+ si posiziona come variante intermedia della gamma, con un display esterno più ampio (4 pollici) e un hardware leggermente potenziato rispetto al modello base.Il processore è una versione superiore della piattaforma MediaTek, mentre la memoria parte da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria mantiene la capacità di 4.800 mAh, ma la ricarica cablata raggiunge i 45 W. Il modulo fotografico utilizza sensori da 50 megapixel con stabilizzazione ottica migliorata e un teleobiettivo con zoom ottico superiore rispetto al Razr 70. Il prezzo previsto nei listini europei è di 1.199 euro.

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Il Razr 70 Ultra rappresenta il modello di punta della serie, con un display esterno da 4 pollici, display interno con da 9,96 pollici con risoluzione pari a 2992x1224 pixel, e un processore di fascia alta: uno Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 o 16 GByte di RAM e fino a 1 TByte di memoria interna. La batteria mantiene la capacità di 4.800 mAh, ma introduce una ricarica cablata più rapida e una gestione termica ottimizzata. Il comparto fotografico utilizza sensori da 50 megapixel con un teleobiettivo periscopico, offrendo uno zoom ottico superiore rispetto agli altri modelli della gamma. La resistenza IP è confermata, mentre le colorazioni includono varianti premium con finiture in vetro e pelle sintetica. Il prezzo europeo è di 1.499 euro.

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