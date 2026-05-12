Arriva TIM Premium: più veloce, ma costa di più

Il nuovo piano di connettività è dedicato a influencer, videogiocatori, appassionati di streaming e lavoratori in smart working.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-05-2026]

tim premium
Foto di Đức Trịnh.

TIM sta preparando il lancio di una versione Premium dei propri pacchetti di connettività a Internet per gli utenti domestici: è stato rivelato durante la presentazione dei risultati del primo trimestre 2026, e sarà lanciata entro la fine dell'anno. Il piano, presentato nel corso dell'aggiornamento societario del 6 maggio 2026, prevede un pacchetto di funzionalità avanzate che estende l'esperienza d'uso oltre la connettività di base, con un rilascio progressivo previsto nei prossimi mesi.

TIM Premium si presenta come un servizio opzionale attivabile dagli utenti TIM, con un costo mensile aggiuntivo rispetto al proprio piano tariffario di base: chi lo sottoscriverà potrà godere di prestazioni migliori rispetto a quelle offerte agli utenti "standard". Al di là di queste informazioni, per ora i dettagli sono scarsi; il comunicato afferma soltanto che TIM Premium è « una nuova offerta di connettività ad alte prestazioni che combina performance di rete best-in-class, servizi aggiuntivi a valore e copertura di sicurezza avanzata. La nuova offerta sarà indirizzata a cinque segmenti prioritari: appassionati di sport ed eventi live, creator e influencer, famiglie orientate allo streaming e al gaming, studenti e utenti intensivi di AI e smart worker».

Poiché il lancio è previsto nei prossimi mesi, presto dovremmo sapere quali caratteristiche particolari avrà ogni segmento indicato per distinguersi dagli altri quattro e quanto costerà tutto ciò: trattandosi di un servizio Premium, è solo naturale immaginare un costo superiore alla tariffa "normale". Per il momento si possono soltanto fare delle ipotesi: per esempio, chi già è raggiunto dalla fibra FTTH potrebbe doversi accontentare di 1 Gbit/s di velocità se si ferma all'abbonamento base, ma arrivare a 2,5 Gbit/s se sottoscrive TIM Premium.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (2)

{teewt}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
12-5-2026 11:59
{Luca}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
12-5-2026 08:43
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