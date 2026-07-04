AMD introduce i nuovi core a basso consumo

Linux rivela la futura architettura dei processori: più attenzione al risparmio energetico.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-07-2026] Commenti

A volte dalle patch inviate dai produttori di hardware agli sviluppatori del kernel Linux si evincono informazion interessanti. Per esempio, l'ultima serie di patch inviate da AMD introduce ufficialmente il supporto a una terza categoria di core nei processori, denominata low power, destinata ai carichi di lavoro leggeri e alle attività di background. La modifica, già visibile nel codice, conferma che le future piattaforme eterogenee dell'azienda integreranno tre tipi distinti di core: ad alte prestazioni, ad alta efficienza e a basso consumo.

Le patch identificano i nuovi core tramite la funzione CPUID 0x80000026, dedicata alla topologia estesa della CPU. All'interno del registro EBX, i bit [31:28] definiscono la classificazione del core, che ora include la nuova categoria low power oltre alle già note performance ed efficiency. Questa distinzione permette al kernel di riconoscere correttamente ogni tipo di core e di gestirlo con le politiche di power management previste da AMD. L'ingegnere AMD Vishal Badole ha spiegato che questi core sono progettati per gestire attività come i processi in background, dove la priorità è ridurre il consumo energetico

La scelta di introdurre una terza categoria segue una tendenza già consolidata nel settore. Negli ultimi anni, sia AMD sia Intel hanno adottato architetture eterogenee con core ad alte prestazioni e core ad alta efficienza, con l'obiettivo di bilanciare potenza e consumi. Intel, nelle sue piattaforme più recenti, ha aggiunto anche core a bassissimo consumo posizionati nel tile SoC, dedicati alle attività leggere per estendere l'autonomia dei notebook. AMD sembra ora orientarsi verso una soluzione analoga, pur mantenendo una caratteristica distintiva: l'azienda utilizza la stessa microarchitettura di base per i diversi tipi di core, variando solo densità, frequenze e ottimizzazioni di floorplan. Intel, invece, impiega microarchitetture differenti per i vari tipi di core. La scelta di AMD semplifica lo sviluppo software e la gestione delle prestazioni, ma può comportare consumi più elevati rispetto a un design completamente semplificato.

Le patch non introducono nuove politiche di scheduling né logiche di ottimizzazione specifiche per i core low power. Il kernel si limita a riconoscere la nuova categoria, lasciando invariato il comportamento dei meccanismi di assegnazione dei processi. Ciò indica che la gestione dei core a basso consumo sarà probabilmente affidata alle politiche già esistenti, almeno nelle prime implementazioni. AMD non ha fornito dettagli tecnici sulla struttura interna dei nuovi core. L'azienda si è limitata a descriverli come ottimizzati per il minimo consumo energetico durante le attività di background, senza chiarire se derivino da Zen 5, Zen 6 o da una futura microarchitettura.

La scelta di introdurre una terza categoria di core potrebbe avere implicazioni significative per i dispositivi mobili, dove la gestione dei consumi è cruciale. Tuttavia, senza dettagli architetturali, è difficile valutare l'impatto reale della nuova soluzione rispetto alle attuali implementazioni Zen 5c. In attesa di ulteriori informazioni ufficiali, le patch del kernel rappresentano l'unico riferimento concreto disponibile. La loro struttura conferma che AMD sta lavorando a un'evoluzione della propria architettura eterogenea, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica nelle attività leggere.