OpenAI spegne Atlas: il browser AI-first è durato meno di un anno

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-07-2026] Commenti

Immagine: OpenAI

Atlas, il browser sperimentale lanciato da OpenAI alla fine dello scorso ottobre, sarà disattivato il 9 agosto 2026, meno di un anno dopo il suo lancio. La decisione arriva con una comunicazione ufficiale agli utenti, che conferma la chiusura del servizio e l'interruzione di tutte le funzionalità, inclusa la sincronizzazione dei dati e il supporto tecnico. Atlas era stato introdotto come piattaforma di test per funzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale, tra cui riassunti automatici delle pagine, assistenza contestuale e strumenti di ricerca potenziati. Il browser utilizzava un'infrastruttura dedicata per integrare modelli OpenAI direttamente nel flusso di navigazione, con l'obiettivo di valutare nuove modalità di interazione con il web. Il progetto era stato reso disponibile a un numero limitato di utenti, con accesso su invito.

Il browser integrava funzioni di analisi delle pagine basate su modelli linguistici, con la possibilità di generare riassunti, estrarre informazioni e fornire assistenza contestuale durante la navigazione. Atlas includeva anche strumenti per la gestione delle schede e per la ricerca avanzata, progettati per sfruttare le capacità dei modelli multimodali. Il progetto era stato presentato come un test per valutare l'integrazione dell'AI nei browser moderni. La chiusura del servizio implica anche la disattivazione dei server dedicati che gestivano le funzioni IA integrate. OpenAI ha confermato che, dopo il 9 agosto, Atlas non sarà più avviabile e non riceverà aggiornamenti. Gli utenti che utilizzavano il browser dovranno migrare verso soluzioni alternative, poiché non è prevista una versione offline o un fork del progetto.

La comunicazione ufficiale specifica che il team sta «valutando nuove direzioni» per l'integrazione dell'IA negli strumenti di navigazione. Non sono stati però annunciati progetti alternativi né evoluzioni dirette di Atlas. Atlas aveva introdotto anche un sistema di estensioni basate su modelli, che permetteva di eseguire analisi dei contenuti direttamente all'interno del browser. Le estensioni includevano strumenti per la sintesi dei testi, la classificazione dei contenuti e la generazione di note. Con la chiusura del servizio, tutte le estensioni smetteranno di funzionare.

OpenAI non ha fornito dettagli sulle motivazioni della chiusura, limitandosi a indicare che Atlas era un progetto sperimentale. La fase di test aveva evidenziato limiti legati alla scalabilità e alla gestione dei costi operativi, secondo quanto riportato da fonti interne. Tuttavia, OpenAI non ha confermato ufficialmente queste motivazioni. La disattivazione di Atlas rappresenta quindi la conclusione di uno dei primi tentativi di integrare modelli generativi direttamente in un browser.