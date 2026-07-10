OpenAI spegne Atlas: il browser AI-first è durato meno di un anno



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-07-2026]

openai chiude atlas
Immagine: OpenAI

Atlas, il browser sperimentale lanciato da OpenAI alla fine dello scorso ottobre, sarà disattivato il 9 agosto 2026, meno di un anno dopo il suo lancio. La decisione arriva con una comunicazione ufficiale agli utenti, che conferma la chiusura del servizio e l'interruzione di tutte le funzionalità, inclusa la sincronizzazione dei dati e il supporto tecnico. Atlas era stato introdotto come piattaforma di test per funzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale, tra cui riassunti automatici delle pagine, assistenza contestuale e strumenti di ricerca potenziati. Il browser utilizzava un'infrastruttura dedicata per integrare modelli OpenAI direttamente nel flusso di navigazione, con l'obiettivo di valutare nuove modalità di interazione con il web. Il progetto era stato reso disponibile a un numero limitato di utenti, con accesso su invito.

Il browser integrava funzioni di analisi delle pagine basate su modelli linguistici, con la possibilità di generare riassunti, estrarre informazioni e fornire assistenza contestuale durante la navigazione. Atlas includeva anche strumenti per la gestione delle schede e per la ricerca avanzata, progettati per sfruttare le capacità dei modelli multimodali. Il progetto era stato presentato come un test per valutare l'integrazione dell'AI nei browser moderni. La chiusura del servizio implica anche la disattivazione dei server dedicati che gestivano le funzioni IA integrate. OpenAI ha confermato che, dopo il 9 agosto, Atlas non sarà più avviabile e non riceverà aggiornamenti. Gli utenti che utilizzavano il browser dovranno migrare verso soluzioni alternative, poiché non è prevista una versione offline o un fork del progetto.

La comunicazione ufficiale specifica che il team sta «valutando nuove direzioni» per l'integrazione dell'IA negli strumenti di navigazione. Non sono stati però annunciati progetti alternativi né evoluzioni dirette di Atlas. Atlas aveva introdotto anche un sistema di estensioni basate su modelli, che permetteva di eseguire analisi dei contenuti direttamente all'interno del browser. Le estensioni includevano strumenti per la sintesi dei testi, la classificazione dei contenuti e la generazione di note. Con la chiusura del servizio, tutte le estensioni smetteranno di funzionare.

OpenAI non ha fornito dettagli sulle motivazioni della chiusura, limitandosi a indicare che Atlas era un progetto sperimentale. La fase di test aveva evidenziato limiti legati alla scalabilità e alla gestione dei costi operativi, secondo quanto riportato da fonti interne. Tuttavia, OpenAI non ha confermato ufficialmente queste motivazioni. La disattivazione di Atlas rappresenta quindi la conclusione di uno dei primi tentativi di integrare modelli generativi direttamente in un browser.

Articoli suggeriti:
Cloudflare e i browser contro i bot: PACT verifica l'identità degli ute...
Tutti programmatori con Google AI Studio
Codex ora controlla il computer in autonomia
Opera introduce Browser Connector

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
OpenAI lancia ChatGPT Atlas: il browser con IA "comprende" il web e agisce per conto dell'utente
La IA di Google clicca, scrive e naviga come un utente vero. Si chiama Gemini 2.5 Computer Use

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Ti piacciono i giochi e gli enigmi matematici?
La matematica l'ho lasciata a scuola e non ne sento la mancanza
La utilizzo e mi piace nel mio lavoro, non per giocarci
Si, ma il mio limite è "unisci i puntini"
Quando me ne capita uno tra le mani, non mi tiro indietro
Li faccio di frequente e sono il miglior modo per mantenere attiva la mente
Giurerei che questo sondaggio nasconde un messaggio cifrato

Mostra i risultati (3208 voti)
Luglio 2026
n. 4136 del 10-07-2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
n. 4135 del 09-07-2026
La stampante completamente open source è quasi pronta
n. 4134 del 07-07-2026
Windows 11 identifica ogni PC con un codice unico: così è stato arrestato un diciannovenne
n. 4133 del 06-07-2026
Certificati, finalmente la PA accede direttamente all'Anagrafe Nazionale
n. 4132 del 03-07-2026
Il bug in Windows 11 che divora fino a 70 GB di spazio
n. 4131 del 01-07-2026
WhatsApp, al via la prenotazione dei nomi utente
Giugno 2026
n. 4130 del 29-06-2026
Hackerata Trenitalia, rubati i dati di viaggio dei passeggeri
n. 4129 del 25-06-2026
L'UE approva l'euro digitale
n. 4128 del 24-06-2026
L'avanzata delle dark factory: 1300 lavoratori sostituiti da 50 robot
n. 4127 del 22-06-2026
Il telefono minimalista di Commodore che sfida gli smartphone tradizionali
n. 4126 del 19-06-2026
Recesso online, obbligatorio il pulsante su tutti gli e-commerce
n. 4125 del 18-06-2026
Il simulatore di volo di Google Earth
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 10 luglio
2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
2025
Linux fa il boom in Europa: in un anno raddoppia la quota di mercato
2024
Google Maps testa i pop-up pubblicitari che occupano mezzo schermo
2022
Windows 11 senza account Microsoft? Ci pensa Rufus
2019
Lo pneumatico senz'aria di Michelin e GM
2018
La plastica commestibile che si prepara come il tè di kombucha
2017
Facebook e Amici nelle vicinanze: non è un po' troppo invadente?
2016
Comandi vocali nascosti nei video attivano i telefonini?
2015
La lavatrice a pedali
2014
Tim e Vodafone, gli avvisi diventano a pagamento
2013
Il settimo Psd da scaricare gratuitamente
2012
Gli occhiali da vista universali, si regolano con una rotella
2011
In prova: 4Geek Dyplo
2010
Login geografico per Google
2009
Quattro domande a Franco Bernabè
2008
Il meglio dal Forum "Pronto Soccorso Virus"
2007
L'inchiesta giudiziaria e il blackout di Elitel
2005
Creare e distribuire contenuti in rete
2004
Insegnare sul Web
2002
Il Wi-Fi è illegale?
2001
Approfondimento: le reti Intranet
Olimpo Informatico


 
web metrics