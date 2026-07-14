Firefox accelera: aggiornamenti ogni due settimane, come Chrome ed Edge



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-07-2026]

firefox rilasci accelerati
Foto di Sticker it.

Firefox adotterà un ciclo di rilascio più rapido, con aggiornamenti ogni due settimane a partire da settembre 2026, allineandosi al modello già introdotto da Chrome ed Edge. Mozilla ha confermato che la nuova cadenza sarà inizialmente trattata come un esperimento, con l'obiettivo di rendere più frequente la distribuzione del lavoro completato e rendere il processo di rilascio più prevedibile. Il passaggio alla nuova tempistica inizierà con Firefox 155, previsto per il 1° settembre 2026, anticipato rispetto alla precedente data del 15 settembre. Firefox 154, programmato per il 18 agosto, sarà l'ultimo rilascio del ciclo mensile. La modifica comporta una revisione completa del calendario di rilascio, che dovrà adattarsi alla nuova scansione quindicinale. Mozilla ha chiarito che gli sviluppatori non dovranno accelerare artificialmente il lavoro: le funzionalità non pronte continueranno a seguire i tempi necessari prima di essere distribuite.

La decisione segue una tendenza già avviata nel settore. Chrome ha annunciato il proprio passaggio al ciclo quindicinale nel marzo 2026, sostenendo che una maggiore frequenza di aggiornamenti migliora sicurezza, affidabilità e prestazioni della piattaforma web. Edge ha adottato la stessa cadenza poco dopo, facilitando l'allineamento grazie alla base comune Chromium. Firefox, pur mantenendo il motore Gecko, si inserisce così in un contesto di convergenza tra i principali browser, che mira a ridurre i tempi di distribuzione delle novità e delle correzioni. Mozilla monitorerà l'esperimento per valutare eventuali aggiustamenti.

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