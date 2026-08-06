Cloudflare OS sfida Microsoft 365: nasce la suite IA che crea applicazioni su richiesta

Presto diremo addio alle vecchie applicazioni: basterà descrivere alla IA il risultato ed eventualmente progettare insieme a lei gli strumenti adatti.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-08-2026]

cloudflare os
Immagine: Cloudflare

Cloudflare ha presentato Cloudflare OS che, a dispetto del nome, non è un sistema operativo come Windows, Linux o macOS ma piuttosto una piattaforma aperta che ambisce a diventare un'alternativa ai tradizionali ambienti di produttività come Microsoft 365 e Google Workspace, introducendo un modello in cui l'intelligenza artificiale non si limita a rispondere a richieste testuali ma costruisce strumenti di lavoro completi. Il progetto è stato pubblicato come software libero e punta a trasformare radicalmente il modo in cui le aziende generano documenti, applicazioni e flussi operativi. Cloudflare OS si presenta infatti come un ambiente di lavoro nativo per l'intelligenza artificiale, capace di creare documenti, presentazioni, fogli di calcolo, applicazioni personalizzate e strumenti collaborativi, integrandosi con i servizi già utilizzati da un'organizzazione. L'obiettivo è superare il modello basato su applicazioni fisse e introdurre un sistema in cui gli utenti descrivono ciò che serve e un agente genera lo strumento richiesto.

Cloudflare definisce Gadget queste applicazioni personalizzate. Ogni Gadget può includere un'interfaccia, logica lato server, API e dati memorizzati. Gli utenti possono condividere un Gadget funzionante con i colleghi oppure distribuire un Blueprint (progetto), che consente ad altri di creare copie indipendenti dello stesso strumento. L'intero progetto è disponibile nel deposito ufficiale su GitHub, dove le organizzazioni possono installarlo nei propri account Cloudflare, collegare servizi interni, selezionare modelli di intelligenza artificiale supportati e personalizzare l'interfaccia secondo le proprie esigenze operative.

La piattaforma è stata sperimentata internamente da Cloudflare. Il CIO Sam Rhea ha spiegato che i dipendenti desideravano agenti capaci di interagire con i sistemi aziendali, ma fornire chiavi API generiche avrebbe comportato rischi significativi. Questa esigenza ha influenzato la progettazione di Cloudflare OS. Rhea ha dichiarato che gli agenti «iniziano senza accesso a nulla», e che ogni risorsa — repository GitHub, documenti, insiemi di dati o servizi interni — deve essere autorizzata esplicitamente dall'utente. Per gestire queste autorizzazioni, Cloudflare ha introdotto i Gatekeeper, servizi che controllano ciò che un agente può vedere o fare. Un Gatekeeper può limitare la visibilità dei dati, bloccare azioni specifiche, nascondere campi sensibili, registrare attività, applicare limiti di frequenza e richiedere approvazioni umane prima di consentire modifiche esterne. Questo approccio è più restrittivo rispetto a collegare un agente a un server MCP con accesso a tutti gli strumenti disponibili. Cloudflare sostiene infatti che le aziende devono sapere quali informazioni un agente abbia consultato e dove tali informazioni possano essere utilizzate.

Un esempio chiarisce il funzionamento: un agente potrebbe leggere un database riservato per generare un cruscotto informativo. Cloudflare OS è progettato per impedire che quel cruscotto diventi un canale attraverso cui un dipendente non autorizzato possa visualizzare dati originali. Il modello di sicurezza è ambizioso e Cloudflare riconosce che la piattaforma è ancora in fase di accesso anticipato, con elementi da perfezionare; ma è già ampiamente usato all'interno di Cloudflare. I dati di utilizzo interno mostrano infatti che migliaia di dipendenti utilizzano la piattaforma ogni settimana e, in un periodo di 30 giorni, sono state create oltre 4.000 applicazioni e strumenti. I numeri ufficiali indicano inoltre che i team commerciali abbiano risparmiato più di 10.000 ore in attività come pianificazione dei territori, preparazione delle proposte e altre operazioni manuali. Si tratta di misurazioni interne, non verificate da soggetti indipendenti, ma indicano che il progetto va oltre una semplice sperimentazione limitata.

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Rhea ha descritto un caso concreto relativo al servizio di assistenza informatica interno. Un processo che richiedeva il download dei dati dei ticket, il trasferimento in un foglio di calcolo, la creazione di grafici e la revisione manuale delle richieste è stato trasformato in un'unica applicazione generata tramite Cloudflare OS. Le parti prevedibili vengono eseguite come codice ordinario, mentre un modello di intelligenza artificiale gestisce le attività che richiedono interpretazione, come analizzare un ticket o redigere una risposta. Questa separazione è importante perché non tutte le operazioni richiedono modelli costosi.

Il punto più interessante è la domanda che Cloudflare solleva: presto o tardi, le aziende avranno ancora bisogno delle stesse applicazioni d'ufficio tradizionali? Mentre Microsoft e Google aggiungono assistenti basati su intelligenza artificiale alle applicazioni esistenti, Cloudflare propone un ambiente che funziona in maniera diversa: anziché scegliere l'applicazione per creare un documento, i dipendenti descrivono ciò che vogliono, indicano uno strumento, lo fanno generare da un agente e lo modificano continuamente in base alle esigenze. La complessità potrebbe rappresentare un ostacolo per molte organizzazioni, soprattutto mentre il software è ancora in fase iniziale, ma la pubblicazione come progetto aperto consente a sviluppatori e aziende di valutarlo direttamente. Cloudflare OS insomma per ora non segna la fine delle suite d'ufficio tradizionali, ma introduce l'idea che la prossima generazione di strumenti di produttività potrebbe non assomigliare affatto a quelle attuali.

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