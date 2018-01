Truffa dei falsi buoni Ikea su WhatsApp

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-01-2018] Commenti

"Pensavo che era la solita fregatura e invece l'ho appena preso! [...] Partecipa al nostro sondaggio per vincere... Ricevi subito un Buono Ikea del valore di £250". Questo è il testo di un messaggio che sta girando da qualche giorno su WhatsApp.

È una truffa. Non cliccate sul link e non inoltrate quel messaggio a nessuno. Non ci sono buoni e non si vince nulla, ma si rischia di essere fregati. L'articolo continua qui sotto.

Lo scopo dell'annuncio, infatti, sembra essere quello di abbonarvi con l'inganno a un servizio SMS Premium: a me, su computer, è comparsa l'offerta di abbonarmi al costo di 10 franchi la settimana a Ilovemobi.com, con rinnovo automatico. Il link completo (reso volutamente inservibile) è questo

Gli indizi di truffa sono parecchi:

Perché Ikea dovrebbe ospitare una distribuzione di propri buoni su Chebuoni.win invece che su Ikea.com?

invece che su Ikea.com? Chebuoni.win è stato registrato il 16 gennaio scorso e i suoi veri intestatari sono protetti tramite Whoisguard: Ikea non avrebbe motivo di nascondersi.

è stato registrato il 16 gennaio scorso e i suoi veri intestatari sono protetti tramite Whoisguard: Ikea non avrebbe motivo di nascondersi. Il buono è in sterline (£).

I commenti positivi sul sito sembrano commenti di Facebook ma non lo sono: le immagini degli utenti sono uguali in tutte le lingue.



Le versioni in inglese e in italiano dei “commenti” su Chebuoni.win. (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita) Compilando il "sondaggio" viene chiesto di segnalare la "promozione" su WhatsApp a 15 gruppi o amici: trucco tipico per fa diffondere il messaggio e aumentare il numero di vittime.

Tentando di inviare la "promozione" agli amici compare un messaggio precompilato ( "Pensavo che era la solita fregatura..." ) che include un link a ikea[punto]com-premium.pro che riporta a Chebuoni.win .

) che include un link a che riporta a .

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita) Il dominio Com-premium.pro è intestato a tale Cheney Pichette (con indirizzo postale svizzero). Probabilmente sono dati di fantasia. È stato creato il 22 gennaio scorso.

è intestato a tale Cheney Pichette (con indirizzo postale svizzero). Probabilmente sono dati di fantasia. È stato creato il 22 gennaio scorso. Non è la prima volta che Ikea viene presa di mira da campagne truffaldine come questa (Italia, novembre 2017 e gennaio 2018), tanto che l'azienda ha pubblicato da tempo (dal 2013) una smentita generale.

Se ricevete questo spam, cestinatelo e avvisate chi ve l'ha mandato.