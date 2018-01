Meno del 10% degli utenti Gmail usa l'antifurto gratuito offerto da Google

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-01-2018] Commenti (1)

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Gmail è usato da un miliardo di utenti, ma meno del 10% di questi usa la verifica in due passaggi per proteggersi contro i furti di password, secondo i dati resi pubblici recentemente da Google, nonostante siano ormai sette anni che questa funzione è disponibile su base volontaria. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio In vacanza, a parte il cellulare per telefonare, qual è la tecnologia a cui non rinunceresti? La fotocamera, per scattare indimenticabili foto ricordo Il lettore Mp3, per ascoltare la mia musica preferita La videocamera, per fare filmati che poi condividerò online Lo smartphone, per leggere l'email e restare connesso Il tablet, per esibirlo in spiaggia Il notebook (o netbook), ovviamente con chiavetta e piano dati, per essere online comodamente Il lettore di ebook, per leggere i miei libri preferiti Il navigatore satellitare, per arrivare a destinazione facilmente

Mostra i risultati (2726 voti)

Leggi i commenti (7)

Come mai sono così pochi, e perché Google non la rende obbligatoria? La spiegazione, a quanto pare, è che per molti utenti le varie opzioni di verifica in due passaggi sono troppo numerose e complicate: se gli utenti fossero obbligati, dice Google , finirebbero per non usare Gmail.

Il metodo più semplice per attivare questa verifica in due passaggi è andare a myaccount.google.com e scegliere Controllo sicurezza e poi Verifica in due passaggi: lì troverete le istruzioni dettagliate. Fatelo: è un antifurto molto efficace e non oneroso.