Windows 7 riconosciuto come contraffatto dopo le ultime patch

Dopo gli aggiornamenti il sistema non viene più ritenuto ''genuino''.

Inizialmente, pareva che la maledizione degli aggiornamenti che negli ultimi tempi grava su Microsoft avesse colpito ancora: sembrava infatti che l'update per Windows 7 KB4480970, da poco rilasciato, non causasse soltanto problemi alle unità di rete: diversi utenti avevano infatti preso a segnalare difficoltà anche peggiori.

Dopo l'installazione delle patch, infatti, in alcuni casi la copia di Windows 7 in esecuzione non veniva più riconosciuta come originale anche se regolarmente acquistata e dotata di licenza.

Il problema è stato notato anche dalla Knowledge Base nella pagina dedicata alle ultime correzione pubblicate da Microsoft, ma con una nota: la causa del problema è del tutto slegata dalle patch.

Il gigante di Redmond afferma infatti che il rilascio degli update e l'apparizione contemporanea del problema sono soltanto una coincidenza: i problemi di attivazione sono stati invece causati da un problema nei server che gestiscono l'attivazione e la validazione di Windows.

Al momento in cui scriviamo, Microsoft afferma di aver risolto il problema ma, se dovesse ancora presentarsi, è necessario seguire le istruzioni indicate nell'apposita pagina del sito web di supporto.