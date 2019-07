Il test che ti dice quanto sei bravo a riconoscere il phishing

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-01-2019] Commenti (2)

Se il phishing ha tanto successo il motivo è che distinguere le email inviate dai truffatori da quelle legittime, cui esse si ispirano nell'aspetto e nei contenuti evidenti, non è un'operazione banale.

Per chi lavora con i Pc e l'email può essere un'ovvietà riconoscere un indirizzo che sembra soltanto, ma non è, legittimo; per l'utente comune, invece, la differenza è spesso troppo sottile.

Il gruppo Jigsaw di Google ha così ideato un test online che permette a chiunque di affinare le proprie capacità di individuazione delle email di phishing.

Al momento in cui scriviamo il test esiste soltanto in versione inglese e non è dato sapere se un giorno ci sarà anche una versione italiana.

È comunque interessante sia per chi si senta già un esperto sia per chi avverte un po' di paura quando pensa all'esistenza di fenomeni come il phishing: poter toccare con mano - e in tutta sicurezza - facsimili dei maggiori esempi di truffe via email è un buon mezzo per abituarsi a riconoscerle, verificare le proprie competenze e, in ogni caso, proteggersi meglio.

Dopo aver inserito un nome e un indirizzo email - anche fasulli: servono unicamente affinché i messaggi di esempio sembrino più reali - viene sottoposta una breve serie di email in cui è verosimilmente possibile imbattersi aprendo la propria casella di posta elettronica.

Alcune di esse sono vere, altre sono messaggi di phishing. Chi si sottopone al test può tentare di indovinare e, dopo aver inviato la propria ipotesi, Google rivela se l'email fosse legittima o truffaldina, e anche quali siano i segni rivelatori della sua natura.