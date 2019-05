La Timeline di Windows 10 supporta anche Google Chrome

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-02-2019] Commenti (4)

Da qualche tempo Windows 10 dispone della funzione Timeline (in italiano: Visualizzazione attività): in poche parole, il sistema operativo tiene traccia in ordine cronologico delle attività svolte per consentire all'utente di riprendere da dove ha lasciato ogni volta che deve interrompersi per qualche motivo.

Per chi poi esegue il login sui propri PC con un account Microsoft la sincronizzazione non si limita a un unico dispositivo, ma viene estesa a tutti quanti: in questo modo il lavoro può continuare senza svantaggi anche su macchine diverse.

Fino a oggi Timeline supportava soltanto il browser Edge, ma ora Microsoft ha deciso che è tempo di estendere il supporto anche a Chrome, che dopotutto è il browser più adoperato.

All'interno della raccolta di estensioni per Chrome Web Activities adesso c'è quindi anche Timeline support, che «sincronizza automaticamente la cronologia del browser con la Timeline di un Pc con Windows 10» e «Aggiunte i siti web attivi su tutti i dispositivi».

In pratica, si può navigare nel web su un dispositivo, fermarsi, cambiare dispositivo e riprendere esattamente dal punto in cui ci si era interrotti.

Oltre a garantire la sincronizzazione della cronologia, Timeline support permette all'utente di scegliere quanto tempo debba trascorrere prima che una pagina web debba venir inserita nella Timeline di Windows (l'impostazione predefinita è di 8 secondi).

La funzionalità è compatibile anche con il Microsoft Launcher per Android: così si può proseguire nella navigazione anche da smartphone.