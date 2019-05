USB 3.2: velocità fino a 20 Gbit/s, ma quanta confusione

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-02-2019] Commenti (7)

Nel corso della sua vita lo standard USB ha conosciuto diverse revisioni: siamo oggi arrivati alla terza , e ogni passaggio ha comportato un aumento di velocità nei trasferimenti di dati effettuati grazie a questo standard.

Se all'inizio USB 1.0 "viaggiava" con una velocità teorica massima di 1,5 Mbit/s, USB 1.1 arrivava già a 12 Mbit/s e USB 2.0 a 480 Mbit/s.

Poi è arrivato USB 3.0, capace di raggiungere addirittura i 4,8 Gbit/s. Quindi nel 2013 ha debuttato USB 3.1, e le cose si sono complicate.

Dal punto di vista tecnico ci sono stati solo miglioramenti. Dal punto di vista della nomenclatura, invece, lo USB Implementers Forum ha deciso di rendere il più oscura possibile la differenza tra le varie versioni di USB 3.

In un mondo normale, avremmo avuto la già utilizzata dicitura USB 3.0 per indicare una velocità massima di 4,8 Gbit/s e la nuova dicitura USB 3.1 per indicare una velocità massima di 10 Gbit/s: così, acquistando un computer, sarebbe stato facile capire esattamente quali prestazioni aspettarsi.

Sarebbe stato troppo chiaro. Nel 2013 lo USB-IF ha deciso di rivedere la classificazione, e ha ribattezzato USB 3.0 come USB 3.1 Gen 1 e USB 3.1 come USB 3.1 Gen 2, creando quindi uno scenario in cui è possibile avere due porte USB 3.1 che funzionano con velocità di punta differenti.

È pur vero che a quelle diciture, a fini di commercializzazione, sono stati affiancati i nomi SuperSpeed USB e SuperSpeed USB 10 Gbps per consentire agli utenti identificare meglio le velocità supportate, ma i produttori e i venditori di PC in generale non ne hanno fatto un grande uso: si sono limitati a indicare la presenza di porte USB 3.1, senza che l'utente potesse sapere se si trattasse della Gen 1 o della Gen 2 (e quindi se potessero funzionare a 4,8 Gbit/s o a 10 Gbit/s).

Sondaggio Di quale generazione fai parte? Generazione silenziosa: i nati tra gli anni '20 e gli anni '40 del XX secolo Baby boomers: i nati tra gli anni '40 e l'inizio degli anni '60 del XX secolo Generazione X: i nati tra gli anni '60 e l'inizio degli anni '80 del XX secolo Generazione Y (o Millennials): i nati tra gli anni '80 del XX secolo e il 2000 Generazione Z: i nati dal 2000 Generazione Alpha (o Screenagers): i nati dal 2010

Mostra i risultati (2054 voti)

Leggi i commenti (4)

Adesso, con il lancio di Usb 3.1, lo USB-IF ha deciso di riproporre lo stesso scherzo, con una piccola variante.

Tutte le porte USB realizzate secondo una versione della terza revisione d'ora innanzi si chiamano USB 3.2 e, visti i precedenti, c'era da aspettarselo.

Abbiamo quindi le USB 3.2 Gen 1, che viaggiano fino a 4,8 Gbit/s, note anche come SuperSpeed USB; poi le USB 3.2 Gen 2, che viaggiano fino a 10 Gbit/s, note anche come SuperSpeed USB 10 Gbps; e infine le USB 3.2 Gen 2x2 (ecco la variazione), che arrivano a 20 Gbit/s usando due canali e per questo, anziché chiamarsi Gen 3, si chiamano Gen 2x2. Queste ultime saranno note anche come SuperSpeed USB 20 Gbps.

Ovviamente, possiamo aspettarci che all'acquisto di un PC le porte siano semplicemente indicate come USB 3.2, e fino a che non le metteremo alla prova non sapremo a quale delle tre revisioni in realtà corrispondano.