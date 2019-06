Debutta ufficialmente il file sharing monouso di Mozilla

Firefox Send è ora liberamente utilizzabile per inviare file in tutta sicurezza.

Nel 2017, Mozilla introdusse Firefox Send, un servizio che permetteva di inviare file, anche voluminosi, tramite i propri server, cancellandoli poi automaticamente dai server stessi non appena questi venivano scaricati dal destinatario.

Firefox Send era un servizio sperimentale e tale è rimasto per diverso tempo. Ora però è finalmente uscito dalla fase di sviluppo ed è disponibile per chiunque.

L'annuncio è stato dato sul blog ufficiale di Mozilla, dove vengono elencate anche le novità aggiunte rispetto alla prima versione.

Firefox Send - utilizzabile con qualsiasi browser e di cui esiste anche una versione per Android, attualmente in beta - supporta la crittografia end-to-end per proteggere la segretezza del materiale inviato.

Il mittente può indicare la "data di scadenza" del link inviato al destinatario, che permette il download del file dai server di Mozilla, ma anche il numero di download possibile e pure di aggiungere una password a ulteriore protezione da eventuali accessi indesiderati.

Gli utenti anonimi possono usare Firefox Send per inviare file sino a 1 Gbyte, mentre per chi possiede un account Firefox (gratuito) tale limite s'innalza sino a 2,5 Gbyte.

In ogni caso, il destinatario non ha bisogno di un account per il download: deve soltanto cliccare sul link ricevuto via email.

Qui sotto, il video dimostrativo ufficiale di Firefox Send.