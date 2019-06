Windows 7, notifiche convinceranno utenti a passare a Windows 10

O più probabilmente li infastidiranno a non finire.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-03-2019] Commenti (18)

«La fine è vicina: pentitevi e aggiornate il PC a Windows 10». Anche se non con queste esatte parole, Windows 7 presto inizierà ad avvisare gli utenti dell'imminente fine del supporto e degli orribili pericoli cui andranno incontro quanti si rifiuteranno di adottare Windows 10.

Come ormai tutti sanno, il supporto per l'utenza consumer cesserà definitivamente il 14 gennaio 2020, mentre per gli utenti aziendali ci sarà ancora modo, aprendo il portafogli, di continuare a usare l'anziano sistema operativo per altri tre anni.

Già con il prossimo mese di aprile, però, gli utenti di Windows 7 vedranno apparire le notifiche di cui parlavamo all'inizio: l'idea è che, lanciando i necessari avvisi per tempo, tutti i ritardatari possano festeggiare la notte di San Silvestro davanti a un "parco macchine" completamente aggiornato.

L'aspetto che dette notifiche assumeranno è per ora ignoto. L'unica notizia giunta dal colosso di Redmond è che avranno «natura soltanto informativa» e che agli utenti sarà concesso di nascondere ulteriori notifiche.

Non è la prima volta che Microsoft adotta una strategia del genere. Al di là delle insistenti finestrelle che hanno infastidito milioni di utenti per un anno dal lancio di Windows 10, già nel 2014, quando Windows XP si avviava a concludere la propria carriera, sui desktop degli ultimi fedelissimi apparivano piccoli promemoria.

Sondaggio Se fossi costretto a scegliere: un mese senza sesso o un mese senza smartphone, cosa sceglieresti? Il problema non si pone: non faccio sesso. Il problema non si pone: non ho uno smartphone. Rinuncerei più volentieri al sesso piuttosto che separarmi dallo smartphone. Rinuncerei più volentieri allo smartphone piuttosto che fare a meno del sesso.

Mostra i risultati (3401 voti)

Leggi i commenti (34)

Questi contenevano la data di fine del supporto, un link a una pagina web con maggiori informazioni, e una casella di spunta che consentiva di evitare altre interferenze.