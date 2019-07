Windows 10, aumentano i requisiti minimi di sistema

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-04-2019] Commenti (21)

Per la prima volta da quando è apparso nel 2015, Windows 10 si appresta ad aumentare le proprie richieste.

Fino a oggi, infatti, lo spazio minimo necessario per installare il sistema operativo di Microsoft era di 16 Gbyte per l'edizione a 32 bit e 20 Gbyte per l'edizione a 64 bit.

Con il rilascio del May 2019 Update (Windows 10 versione 1903), le cifre cambieranno: saranno infatti necessari 32 Gbyte sia per l'edizione a 32 bit che per quella a 64 bit.

Se le esigenze di Windows in fatto di spazio quest'anno aumentano un motivo c'è. Con il primo aggiornamento del 2019 debutta infatti la nuova funzionalità Reserverd Storage (per le nuove installazioni), che si riserva una parte del disco per uno scopo speciale.

Si parla di circa 7 Gbyte che saranno adoperati dal sistema per lo scaricamento e l'installazione degli aggiornamenti, ma anche per il funzionamento di certe app che richiederanno la creazione di file temporanei e per la gestione delle cache di sistema.

Oggigiorno, gli SSD e gli hard disk hanno dimensioni molto capienti a costi accettabili, quindi la novità non dovrebbe costituire un problema per nessuno.

Restano escluse da questa osservazione quelle macchine ultraportatili a basso costo, equipaggiate con soli 32 o addirittura 16 Gbyte di memoria interna (spesso su unità eMMC), che a questo punto potrebbero trovarsi in seria difficoltà a ospitare Windows 10.