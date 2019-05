Twitter: Scusate, abbiamo accidentalmente spiato gli utenti di iOS

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-05-2019] Commenti (1)

In queste ore Twitter si sta scusando con gli utenti della propria app per iOS: afferma infatti che «potrebbe aver accidentalmente raccolto i dati sulla posizione» degli utenti stessi, e che quei dati sono stati condivisi con alcuni «partner fidati».

Tutto - pare - è avvenuto a causa di un bug che però non ha coinvolto tutti i possessori di iPhone o iPad indiscriminatamente, ma s'è attivato soltanto in certe circostanze, ossia quando sull'app era presente anche un secondo account Twitter e per almeno una dei due era attiva la localizzazione precisa. L'articolo continua qui sotto.

Twitter s'è comunque affrettata a precisare che la raccolta di dati è stata non soltantoma anche non molto precisa: infatti le informazioni captate non riguardano la posizione esatta ma soltanto la città in cui l'utente si trovava.

L'azienda ha ora risolto il bug e sta provvedendo a contattare direttamente quanti sono stati coinvolti dal problema; s'è anche impegnata a rimuovere la posizione dalle informazioni che vengono condivise automaticamente con i partner fidati.