Instagram promette nuove funzioni anti-bullismo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-07-2019] Commenti

Instagram ha annunciato due nuovi strumenti che dovrebbero aiutare chi è preso di mira dal bullismo online.

Il primo cercherà di riconoscere automaticamente i commenti offensivi prima che vengano pubblicati, dando la possibilità di cambiarli. Questo significa, presumibilmente, che Instagram è in grado di leggere quello che scrivete ancora prima di inviarlo. Fate quindi attenzione a cosa scrivete nelle bozze. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Secondo te quale di queste previsioni si realizzerà per prima? La maggior parte degli acquisti avverrà attraverso il web. Ci sarà in media uno smartphone per ogni abitante del pianeta. Le aziende utilizzeranno Facebook e Twitter come mezzo principale di assistenza ai clienti. La maggior parte dei nostri dati saranno sul cloud, non sui nostri Pc. La maggior parte degli utenti accederanno al web tramite rete mobile.

Mostra i risultati (2042 voti)

Leggi i commenti (12)

Il secondo strumento permetterà di attivare delle restrizioni suiche causano problemi e si aggiungerà alle funzioni attuali di blocco e. I commenti deia cui avete applicato restrizioni non compariranno pubblicamente (a meno che li approviate) e questinon potranno sapere quando siete attivi o quando avete letto i loro messaggi diretti, spiega Engadget

Il riconoscimento automatico dei commenti potenzialmente offensivi è già in via di distribuzione fra gli utenti e usa tecniche di intelligenza artificiale per identificare i commenti che somigliano ad altri commenti che sono stati segnalati come offensivi.

Prevedo un bagno di sangue, perché è difficile per un software senza contesto capire se un'espressione è detta per ridere o per offendere, ma staremo a vedere.

Fonte aggiuntiva: Gizmodo.