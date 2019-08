Surface senza Wi-Fi per colpa del nuovo firmware

Gli ultimi driver non funzionano con le reti a 5 GHz.

Se possedete un dispositivo Microsoft Surface e all'improvviso non riuscite più a connettervi alle reti Wi-Fi a 5 GHz, la colpa non è di un guasto: si tratta invece di un problema l'ultimo aggiornamento dei driver.

Come stanno segnalando diversi utenti sia su Reddit che sui forum di Microsoft, l'aggiornamento dei driver alla versione Marvell Semiconductor, Inc. - Net - 15.68.17013.110 per motivi ancora da chiarire impedisce il funzionamento delle connessioni a 5 GHz. Gli utenti ricevono un messaggio che dice Impossibile connettersi alla rete. L'articolo continua qui sotto.

Le connessioni Wi-Fi a 2,4 GHz continuano a operare, ma è chiaro che qualcosa nei driver contenuti nel firmware più recente, da poco rilasciato da Microsoft, non funziona come dovrebbe.

Al momento l'unica soluzione possibile è ripristinare la versione precedente dei driver.

Microsoft per ora non ha commentato il problema, che pare verificarsi sporadicamente e non su ogni singolo esemplare di Surface, anche se in base alle segnalazioni tutti i modelli possono presentare questo malfunzionamento.