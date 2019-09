Condividere le pagine web tra Pc e smartphone

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-09-2019] Commenti

Gli utenti di Chrome hanno ricevuto in questi giorno l'aggiornamento alla versione 77 del browser di Google, sia nell'edizione per Android che in quelle per i vari sistemi operativi desktop.

La funzione più interessante che debutta in questa versione è Invia ai tuoi dispositivi, che permette di condividere tra i vari dispositivi su cui è presente Chrome (PC, portatili, smartphone) una pagina web.

Da Chrome desktop, ciò che si deve fare per sfruttare questa possibilità è fare clic con il tasto destro sulla scheda che si intende condividere: nel menu contestuale apparirà la voce Invia ai tuoi dispositivi. Selezionandola, un sottomenu permetterà di scegliere il dispositivo di destinazione.

Dallo smartphone, la procedura non è troppo diversa: bisogna prima aprire il menu in altro a destra (quello indicato con i tre puntini disposti in verticale), selezionare Condividi e da lì Invia ai tuoi dispositivi. Anche in questo caso verranno elencati i dispositivi con Chrome, tra cui scegliere quello di destinazione.