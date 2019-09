Tutta la verità sul caso del dominio Italia Viva

Davvero Renzi pensava a uscire dal PD sin dai primi di agosto?

Con la nascita di Italia Viva, la nuova formazione politica di Matteo Renzi, è nata anche una polemica legata all'esistenza dei domini web Italiaviva.eu e Italiaviva.org.

Alcuni quotidiani, come Il Foglio, hanno fatto qualche ricerca, evidentemente non troppo approfondita, scoprendo che quei domini erano già stati registrati lo scorso 9 agosto.

Hanno così concluso che Renzi preparava la scissione dal PD fin da prima della caduta del governo Conte 1, e s'era quindi mosso per tempo anche sul fronte del web.

In realtà, scavando un po' di più si scopre che non è stato Matteo Renzi a effettuare la registrazione dei domini: d'altra parte all'inizio di agosto non poteva aver già deciso l'uscita dal Pd e la fondazione di un suo nuovo partito personale determinante per le sorti del Governo Conte 2, la cui esistenza inizialmente non era nemmeno certa.

I domini "Italia Viva" sono stati registrati da Alessandro Risso di Torino, Presidente dell'Associazione Popolari del Piemonte.

L'origine politica di Alessandro Risso è la stessa di Renzi: un percorso che va dalla DC al PP passando per il Partito Popolare e la Margherita.

Sarà forse stata colpa di questa comunanza se questo molti giornalisti hanno pensato che Alessandro Risso fosse un prestanome, magari un renziano incaricato della registrazione.

Risso però non è mai stato renziano e non ha mai votato per lui nelle varie primarie del Pd: ha invece votato - e motivato pubblicamente le sue ragioni - «No» al referendum sulla riforma della Costituzione, il cui insuccesso ha causato le dimissioni di Renzi da premier.

Risso è inoltre effettivamente interessato a verificare le condizioni per avviare un soggetto politico di ispirazione popolare, ma completamente diverso e alternativo al partito di Renzi e della Boschi. Aveva pensato al nome Italia Viva perché anni fa aveva partecipato alla costituzione di una lista per il Comune di Ciriè, dal nome «Ciriè Viva».

Quindi, Renzi avrà anche progettato la sua fuoriuscita dal PD da tempo, ma il dominio Internet non c'entra nulla: infatti è stato costretto a registrare Casa Italia Viva dopo l'annuncio ufficiale del lancio del partito.