Smartphone e batteria, con la modalità scura si risparmia davvero

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-10-2019] Commenti (4)

L'introduzione di una modalità scura (dark mode) negli ultimi tempi sta invadendo ogni ramo della tecnologia: è appara in Windows, in macOS, in svariate app per smartphone e nel recente iOS 13, dove è stata presentata come una delle novità principali.

Resta però una domanda: ma questa modalità serve davvero? A parte la possibilità che uno schermo meno luminoso causi agli occhi un affaticamento inferiore, ci sono altri benefici?

Un test condotto da PhoneBuff (che riportiamo, in forma di video, al fondo dell'articolo) sembra rispondere definitivamente di sì, almeno per quanto riguarda gli iPhone.

Grazie a un piccolo robot due identifici iPhone XS dotati di iOS 13 sono stati messi a confronto: su entrambi sono stati eseguite le medesime operazioni, come la riproduzione di video su YouTube, la navigazione in Google Maps, l'uso di Twitter.

Una sola differenza distingueva l'uno dall'altro: il primo usava la modalità normale; l'altro quella scura.

Il test è andato avanti fino a che la batteria di uno dei due ha ceduto, decretando il vincitore: quando l'iPhone XS in modalità normale era ormai completamente scarico, il gemello che usava la modalità scura aveva ancora il 30% di autonomia.

Pare quindi esserci una reale motivazione per adottare il dark mode, soprattutto se si fa un uso intenso dello smartphone e capita di trovarsi a fine giornata con la batteria ormai esaurita.

D'altra parte, è bene ricordare che quello condotto da PhoneBuff è un test singolo, condotto peraltro alla relativamente brillante luminosità di 200 nit: l'esperienza di ciascuno potrebbe dunque essere un po' diversa.

Infine, è anche utile tenere presente che il beneficio prodotto dall'uso della modalità scura è maggiore se lo smartphone ha uno schermo OLED, piuttosto che un normale LCD: nel primo caso, infatti, i pixel neri sono completamente spenti e non consumano energia, mentre nel secondo un minimo di luce viene comunque emessa.