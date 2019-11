Facebook cambia nome: ora si chiama FACEBOOK

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-11-2019] Commenti (1)

Facebook ha annunciato un cambiamento epocale nel proprio branding: d'ora in poi l'azienda che gestisce il social network si chiamerà FACEBOOK, scritto tutto in maiuscolo e in colori variabili.

L'app del suo social network omonimo manterrà il logo classico e il nome classico senza maiuscole. Quindi facciamo i bravi e impariamo la distinzione: l'app è Facebook, l'azienda è FACEBOOK. C'è anche la GIF animata apposita:

C'è tutto uno spiegone sui dettagli di questa decisione, che parla di un "sistema che è rispettoso del contesto e dell'ambiente", di un "design che sostiene le persone e le loro storie", e racconta che il font scelto ha un "sottile ammorbidimento degli angoli e delle diagonali" che "aggiunge un senso di ottimismo". Sarà.

Il problema, perlomeno per me che sono della vecchia guardia, è che la regola di Internet è che scrivere tutto in maiuscolo equivale a URLARE. Per cui vedere "FACEBOOK" mi fa venire l'impulso di leggerlo urlando.

A parte questo, è comunque positivo che presto le app di FACEBOOK (l'azienda) avranno tutte una chiara indicazione della loro appartenenza a FACEBOOK (sempre l'azienda).



Instagram prima e dopo.

Molti utenti, infatti, non sono consapevoli del fatto che anche Instagram e WhatsApp (e anche Oculus) fanno parte della galassia di servizi di FACEBOOK (l'azienda) e quindi abbandonano Facebook (l'app) in favore di queste altre app senza rendersi conto che i dati che vi immettono confluiscono lo stesso in FACEBOOK (l'azienda).