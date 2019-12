Scovare il Product Key di Windows usando solo il sistema operativo

Non servono utilità particolari: Windows già mette a disposizione tutto ciò che serve per recuperare il codice di attivazione.

Quando si installa Windows per la prima volta, per far sì che la copia usata sia riconosciuta come originale è necessario inserire un codice, noto come Product Key.

Si tratta di un codice alfanumerico di 25 cifre che, da quel momento in avanti, chi usa Windows 10 nella maggior parte dei casi non dovrà più inserire: grazie alla politica che Microsoft chiama Digital License, infatti, nel caso di un'eventuale reinstallazione di Windows 10 la verifica dell'attivazione del sistema su quel PC verrà fatta tramite le informazioni salvate nell'account Microsoft.

Inoltre, nella maggior parte dei computer moderni il Product Key è salvato all'interno del firmware UEFI o BIOS.

Ci possono tuttavia essere dei casi in cui il Product Key serve ancora. Per esempio, può capitare di voler installare una versione di Windows diversa da quella per cui è valido il codice presente nel firmware senza appoggiarsi a un account Microsoft: in casi come questo, il codice sarà necessario non solo la prima volta, ma anche a ogni reinstallazione.

Se nel tempo il Product Key è stato conservato, non ci sono problemi. Ma se per qualche motivo è andato perso serve un modo per recuperarlo. Ciò può capitare per esempio perché l'adesivo su cui era scritto non è più leggibile, oppure perché è stata acquistata una licenza ESD ed ora non si trova più il messaggio email che la conteneva.

La buona notizia è che, qualunque sia la necessità che spinge a cercare il Product Key, è possibile recuperare il codice da Windows stesso, usando uno dei tre diversi metodi che proponiamo di seguito e che funzionano con Windows 7, 8, 8.1 e 10.

1. Usando il Prompt dei Comandi

Il primo metodo è forse il più semplice. Bisogna innanzitutto aprire un Prompt dei Comandi dal menu Start: per farlo, basta iniziare a digitare il nome dopo aver aperto il menu stesso e Windows proporrà l'app adatta.

Quindi bisogna digitare il comando

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

e premere Invio.

Windows restituirà la stringa OA3xOriginalProductKey e, sotto di essa, il codice.

