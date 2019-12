Google e i dati degli utenti, la UE avvia una nuova indagine

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-12-2019] Commenti (1)

La Commissione europea non è per niente soddisfatta dell'operato di Google. Nonostante le multe da record inflitte, a Bruxelles sono tuttora convinti che il gigante di Mountain View non la racconti giusta in certi ambiti.

Perciò ha preso il via una nuova indagine sulle «pratiche relative alla raccolta e all'uso dei dati da parte di Google»: ovviamente, i dati in questione sono quelli degli utenti, e il timore è che di essi venga fatta compravendita.

In particolare, la Commissione vuole capire in che modo vengono trattati - ed eventualmente ceduti a terzi - i dati relativi alle ricerche locali, alla pubblicità online e ai servizi di pubblicità mirata, ma anche ai browser e ai login effettuati.

I commissari vogliono conoscere i dettagli degli accordi tra Google e i soggetti terzi con cui vengono scambiati dati, e se ciò venga fatto a pagamento, ma anche quali siano i limiti contrattuali stabiliti per l'utilizzo dei dati stessi.

Inoltre vogliono sapere esattamente di quali tipi di dati Google voglia entrare in possesso, il modo in cui li usa e quanto valore altre aziende attribuiscano loro.

Per ottenere tutte queste informazioni la Commissione ha preparato e distribuito un questionario, a proposito del quale ha preferito però non rilasciare alcun commento; non ha nemmeno voluto indicare a quali aziende esso sia stato consegnato.

Google, dal canto proprio, ha iniziato a rendere nota la propria posizione in merito inviando un'email all'agenzia Reuters, nella quale ha scritto: «Adoperiamo i dati per rendere più utili i nostri servizi e per mostrare pubblicità significative; agli utenti consegniamo gli strumenti necessari per gestire, cancellare o trasferire i loro dati. Continueremo a collaborare con la Commissione e con gli altri su questo tema importante per la nostra attività».