The New Facebook, il social network cambia pelle

Colori più brillanti, interfaccia più pulita e anche un tema scuro.

Colori più chiari e brillanti, un'interfaccia maggiormente "pulita", e la disponibilità di adottare uno sfondo nero, che dia meno fastidio agli occhi in condizioni di scarsa luminosità ambientale e faccia risparmiare un po' di batteria allo smartphone.

Sono queste, in sintesi, le novità del New Facebook, il nuovo aspetto che il social network assumerà nel corso dei primi mesi di quest'anno per facilitare l'interazione degli utenti con la piattaforma.

Il rinnovamento era già stato annunciato nel 2019 ma poi il tutto sembrava essere passato in secondo piano.

Secondo quanto riporta Cnet, però, una «piccola percentuale di utenti» ha ora la possibilità di utilizzare la nuova interfaccia: costoro hanno il ruolo di beta tester per aiutare a dare gli ultimi ritocchi a ciò che l'azienda stessa chiama The New Facebook.

L'aiuto di queste persone si concretizzerà nella possibilità di inviare agli sviluppatori il proprio feedback; grazie alle opinioni raccolte potranno essere migliorati quei dettagli e quei bug che potrebbero infastidire il grande pubblico al momento del lancio se non fossero corretti.

Il passaggio a The New Facebook, per quanti aderiscono al programma di testing, non è definitivo: per il momento si può tornare indietro e continuare a usare la vecchia interfaccia.

Il debutto ufficiale del nuovo aspetto di Facebook dovrebbe avvenire entro la primavera: da quel momento sarà a disposizione di 2,5 miliardi di utenti. Nella speranza che The New Facebook non faccia la fine della New Coke.