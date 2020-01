Antitrust, Facebook rischia una multa da 5 milioni

Per non aver ottemperato alle misure imposte nel 2018.

Nel novembre del 2018 l'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio conosciuta come Antitrust) aveva multato Facebook per 5,6 milioni di euro.

Aveva infatti ritenuta scorretta una particolare pratica messa in atto dal social network, ossia la mancanza di un'adeguata informazione per gli utenti circa l'utilizzo dei loro dati a fini commerciali e delle «finalità remunerative del servizio», fatto invece passato per gratuito.

Insomma - diceva l'Antitrus - voi dite che Facebook è gratuito e lo sarà sempre, e in effetti non si paga nulla per iscriversi. Ma i dati che gli utenti forniscono vengono poi sfruttati a fini commerciali, e questo non è scritto da nessuna parte. Dovete avvisare quindi avvisare gli utenti in modo che sappiano bene in che mani si stanno mettendo.

Nel dettaglio, l'Autorità pretendeva che Facebook pubblicasse nella propria homepage, nell'app e nella pagina principale di ogni utente una rettifica in cui spiegava quanto sopra.

Se nei mesi trascorsi da allora non avete visto alcuna traccia di quella rettifica, sappiate che siete in buona compagnia: non l'ha vista nemmeno l'Antitrust, che a questo punto s'è spazientita.

Così ora ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti del social network, nella speranza che questi la smetta di fare orecchie da mercante e si decida a far apparire il messaggio informativo richiesto a suo tempo. In caso contrario, l'Agcm minaccia di irrogare una nuova sanzione da 5 milioni di euro.

Come andrà a finire? Se il passato è un buon punto di partenza per formulare un'ipotesi, Facebook continuerà a fare finta di niente: dopotutto, 5 milioni di euro non sono praticamente niente per le casse del social network più frequentato del mondo.