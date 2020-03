Windows 10, l'aggiornamento causa problemi di connessione

Proprio adesso che tutti lavorano da casa.

Dopo un certo numero di segnalazioni da parte degli utenti, anche Microsoft ha dovuto ammetterlo: l'aggiornamento cumulativo KB4535996 per Windows 10 (uscito alla fine di febbraio) e i tre successivi possono causare problemi di connessione.

Conseguenza del bug è innanzitutto una notifica che informa l'utente di «connettività limitata o assente», fenomeno che può capitare in particolare se si attiva o disattiva la connessione a una Vpn.

Inoltre, possono avere difficoltà nel raggiungere Internet quei software che fanno uso delle tecnologie WinHTTP e WinInet, quali Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11, e alcune versioni di Microsoft Edge.

Come si può immaginare non è certo un buon momento per un bug che, tra tutti i problemi che potrebbe causare, va a scegliere di fare danni proprio sulla connettività, interferendo con gli strumenti che servono per poter continuare a lavorare a distanza.

Allo stato attuale, non è chiaro quanti computer siano affetti dal bug, né a che cosa esso sia legato: ci sono sistemi perfettamente aggiornati, e anche usati per connettersi a Vpn, che non presentano alcun problema.

Microsoft ha iniziato a indagare sulla questione per preparare una patch, ma prevede di impiegare almeno un paio di settimane prima di poter dichiarare conclusi i lavori.

Nell'attesa, il gigante di Redmond consiglia, a chi si trovi davanti a malfunzionamenti della connessione, di riavviare più volte il dispositivo fino a che la situazione non torna alla normalità. Chiaramente, è possibile che dopo un po' il problema si ripresenti.