Samsung brevetta lo schermo con gli angoli tagliati

Lo vedremo sui prossimo Galaxy?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-04-2020] Commenti

Nel corso degli anni gli smartphone hanno mostrato display con caratteristiche inconsuete: ci sono stati quelli con il notch, quelli con un buco in cui alloggiare l'obiettivo della fotocamera, quelli curvi lungo un lato e quelli "a cascata" (in cui lo schermo si estende sui due lati ma compiendo una curva quasi a 90 gradi).

Ora un brevetto registrato da Samsung presso l'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale e scovato dal sito olandese Let's Go Digital svela l'arrivo degli schermi con i quattro angoli tagliati.

Per gli appassionati di fantascienza, è come se il design dei fogli di carta usati in Battlestar Galactica fosse stato applicato agli smartphone: non era chiaro a che cosa servisse nella serie televisiva (se non come inside joke), e non è chiaro a che cosa serva su un telefono, anche se un'ipotesi si può formulare.

Al posto dello schermo, infatti, nei quattro angoli c'è semplicemente parte della struttura in metallo del dispositivo, che si estende là dove una volta c'erano alcune porzioni di display.

Questa configurazione contribuisce a ridurre la probabilità che il display si danneggi in caso di caduta o di urto: a ricevere il colpo sarebbe infatti il metallo, e non il vetro.

Lungo i lati, invece, lo schermo continua a curvarsi ed estendersi, come già siamo abituati a vedere su certi modelli anche di Samsung; sono soltanto gli angoli a restare sprovvisti.

Ancora è presto per dire se e quando questo design sarà adottato da Samsung per un prodotto reale, sebbene sia probabile che, in caso di debutti, i primi ad averlo saranno i Galaxy di fascia alta.