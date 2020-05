Violata EasyJet, sottratti i dati di 9 milioni di passeggeri

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-05-2020] Commenti

«Estremamente sofisticato» così EasyJet, la popolare compagnia aerea low-cost, ha definito l'attacco informatico che l'ha colpita.

Il risultato dell'incursione è la sottrazione dei dati di oltre 9 milioni di clienti: si va dagli indirizzi email alle tratte percorse fino, in alcuni casi (circa 2.200), alle informazioni relative alla carta di credito.

EasyJet in queste ore sta contattando tutti coloro che sono stati coinvolti nel cyberattacco, iniziando da quanti avevano inserito nei sistemi della compagnia le informazioni della carta di credito: al momento in cui scriviamo dovrebbero essere stati tutti già raggiunti.

«Vogliamo scusarci con quei clienti che sono stati colpiti da questo incidente» ha dichiarato EasyJet. «Dal momento in cui abbiamo rilevato l'incidente, è diventato chiaro che, a causa della Covid-19, le preoccupazioni circa l'uso dei dati personali per truffe online è ancora maggiore. Stiamo pertando contattando i clienti le cui informazioni di viaggio sono state sottratte e stiamo consigliando loro di stare particolarmente attenti, in particolare qualora ricevano comunicazioni non richieste».

L'attacco non è stato ancora rivendicato, né le prime indagini hanno permesso di individuare un colpevole. Al momento pare che i dati sottratti non siano ancora stati usati in alcun modo.