L'app che abilita il God Mode in Windows 10

Win10 All Settings permette di accedere facilmente a una miriade di funzioni del sistema operativo.

Gli utenti più accorti di Windows 10 dovrebbero conoscere il trucco che permette di abilitare il God Mode, creando una particolare cartella che consente di avere sott'occhio tutte le opzioni del sistema operativo, anche le più nascoste.

Chi non riesce mai a tenere a mente il nome della suddetta cartella (cosa in effetti tutt'altro che semplice) per ricrearla alla bisogna può decidere di optare per ricordarsi il nome di una piccola utility che svolge lo stesso mestiere: Win10 All Settings.

Si tratta di un software distribuito sotto forma di un eseguibile che pesa appena 426 Kbyte e non richiede installazione. Una volta lanciato, fa apparire una piccola icona nella barra delle notifiche a fianco dell'orologio.

Cliccandoci sopra con il tasto sinistro si aprirà una finestra di Esplora Risorse da cui è possibile accedere a oltre 200 opzioni, ossia le stesse accessibili tramite il God Mode di cui parlavamo più sopra.

Win10 All Settings mette però a disposizione anche un menu alternativo per raggiungere le funzioni del sistema; questo si attiva cliccando con il tasto destro sulla medesima icona posta nella barra delle notifiche.

Lì, le varie opzioni sono raggruppate in diverse categorie: Pannello di Controllo, Strumenti amministrativi, Impostazioni di Windows, Oggetti recenti e Più utilizzati.

Vi è poi la schermata delle opzioni, che permette di regolare vari parametri relativi all'utility stessa (come l'avvio automatico e la scelta sull'applicazione da aprire quando si clicca sull'icona col tasto sinistro), e il menu per la scelta della lingua. L'italiano non è presente, ma chi lo desidera può contribuire fornendo una traduzione che potrà essere inclusa in una futura versione.

Vi è infine la voce Strumenti (Tools) che raggruppa i collegamenti ad alcune utilità preziose, come la PowerShell o il pulsante per creare l'icona God Mode, e a programmi che si possono scaricare dallo stesso sito da cui proviene Win10 All Settings, come lo strumento per il download dell'immagine Iso di Windows 10.

Sebbene scritto per Windows 10, Win10 All Settings funziona in maniera limitata anche sotto Windows 7 e Windows 8, ed è disponibile gratuitamente sul sito Wintools.