L'update di Windows 10 di ottobre si installa in pochi minuti

Manca ormai poco al secondo aggiornamento di Windows 10 per questo 2020, che Microsoft ha ormai ufficialmente battezzato Windows 10 October 2020 Update.

Quello degli update semestrali di Windows è un appuntamento atteso dagli utenti di Windows con una certa trepidazione: il passato, anche recente, ha insegnato loro che spesso i problemi sono più dei vantaggi.

Nel caso dell'October 2020 Update, però, le cose dovrebbero andare meglio e non perché a questo giro Microsoft sia particolarmente fiduciosa nelle proprie capacità. Il vero motivo sta nel fatto che l'aggiornamento del prossimo mese è di dimensioni ridotte.

Al di là delle modifiche al menu Start, alla funzionalità Alt+Tab e a miglioramenti nelle prestazioni, non ci saranno grossi sconvolgimenti: si tratta per lo più di correzioni di bug.

Non solo: anche l'installazione sarà rapidissima. Sui computer relativamente recenti, aggiornati al May 2020 Update, e che abbiano un'unità Ssd in luogo del tradizionale hard disk, ci vorranno appena pochi minuti dopo il download dell'enablement package, che pesa soltanto 80 Mbyte circa.

Tale "leggerezza" del pacchetto di aggiornamento si deve al fatto che esso contiene soltanto alcune patch e correzioni: il grosso delle funzionalità nuove (che pure, come dicevamo, non sono molte) è in realtà già presente nel sistema sin da Windows 10 versione 2004, e deve soltanto essere abilitato.

Chiaramente, chi fosse rimasto a Windows 10 versione 1909 o addirittura a una versione precedente e volesse aggiornarsi all'October 2020 Update impiegherà molto più tempo: Microsoft calcola che in genere servano dai 30 ai 40 minuti.