Windows 10, disponibile l'aggiornamento di ottobre

Porta sui Pc un menu Start rinnovato e prestazioni migliori, ma anche qualche problema già noto.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-10-2020]

A partire da martedì 20 ottobre Microsoft ha iniziato la distribuzione di Windows 10 20H2, altrimenti noto come October 2020 Update: in pratica, il secondo aggiornamento semestrale del sistema operativo.

Com'è di regola, non tutti i Pc con Windows 10 riceveranno immediatamente la notifica della disponibilità: l'update sarà infatti reso disponibile progressivamente, in modo tale da non sovraccaricare i server e contenere al minimo gli eventuali danni causati da un bug non previsto.

Peraltro, come accaduto in passato per altri aggiornamenti, anche l'October 2020 Update esce con una serie di problemi noti, che Microsoft illustra nella pagina dedicata del proprio sito.

Si tratta di quattro problemi riconosciuti, uno soltanto dei quali - un errore con alcuni driver di terze parti - è stato risolto.

Gli altri tre riguardano l'uno l'uso del sistema di input per le lingue cinese e giapponese (esiste un modo per mitigare le conseguenze del problemi) e gli altri due incompatibilità con certi driver audio Conexant; per questi ultimi non c'è ancora una soluzione, dunque se avete un chip audio Conexant e dopo l'aggiornamento questo smette di funzionare sappiate che rientra nell'idea che Microsoft ha di normalità.

Al di là dei guai che potrebbero presentarsi, Windows 10 20H2 introduce alcune - ma non moltissime - novità che già erano state annunciate in passato.

Cambia quindi il funzionamento della scorciatoia da tastiera Alt + Tab, che ora mostra anche le schede aperte nel browser, e si rinnova il menu Start acquisendo un aspetto che Microsoft definisce «più snello» grazie alle piastrelle semitrasparenti e alle nuove icone.

Dal punto di vista delle funzionalità, ora è possibile scegliere la frequenza di aggiornamento dello schermo dalla schermata delle Impostazioni e, in generale, il sistema operativo dovrebbe offrire prestazioni superiori.

Qui sotto, il video di presentazione dell'aggiornamento realizzato da Microsoft.