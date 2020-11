Prepariamoci a dire addio ad Adobe Flash

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-11-2020] Commenti

Adobe Flash Player, uno dei più diffusi software per mostrare animazioni nei siti Web, ha cominciato a diffondere avvisi di congedo imminente, annunciando che il supporto terminerà il 31 dicembre di quest'anno e addirittura invitando gli utenti a disinstallarlo, come nella schermata qui sopra, comparsa su uno dei miei Mac durante un aggiornamento.

Non è un fulmine a ciel sereno: la pagina informativa di Adobe spiega che la decisione di fare l'EOL (end of life) di Adobe Flash Player fu annunciata a luglio 2017.

Chi ha creato siti che dipendono da contenuti fatti in formato Flash (i celeberrimi skip intro che imperversavano alcuni anni fa) ha avuto tempo in abbondanza per aggiornarli a standard più recenti e universali.

Il problema principale è di tipo storico. Le versioni archiviate dei siti, custodite come memoria storica in siti come Archive.org, cesseranno di essere leggibili se il computer che le legge non ha installato Flash Player o un suo equivalente.

Allo stesso tempo, tenere Flash Player installato è un rischio di sicurezza, come raccontato in tante occasioni, e la cosa peggiorerà dopo il 31 dicembre, quando non ci saranno più aggiornamenti correttivi di eventuali nuove falle scoperte.