Conto alla rovescia per l'addio a Google Cloud Print

Dal 1 gennaio 2021 non sarà più disponibile.

Non è solo Adobe Flash ad avviarsi verso il patibolo in questa fine di 2020: anche Google Cloud Print si prepara a fare lo stesso, come annunciato da Google già più di un anno fa.

Il 31 dicembre, infatti, il servizio lanciato per consentire ai dispositivi Chrome OS di stampare verrà definitivmente abbandonato.

Per molti utenti non cambierà nulla, salvo una piccola seccatura quando cercheranno di stampare dallo smartphone o dal tablet e noteranno che il servizio predefinito - Cloud Print, appunto - non è più disponibile.

Altri sentiranno maggiormente la mancanza di quello che s'era trasformato in un modo pratico per condividere facilmente una stampante su più dispositivi, seppure in maniera un po' limitata.

Ci auguriamo che tutti costoro abbiano nel frattempo trovato altri sistemi per arrivare al medesimo risultato: il tempo ormai è proprio agli sgoccioli.