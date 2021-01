Fregare Big Pharma con il vaccino

Se vi sentite più furbi degli altri e volete fregare Big Pharma, c’è un modo sicuro per farlo: vaccinarsi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-01-2021] Commenti (4)

Per quelli che dicono "Ma la Covid serve per arricchire Big Pharma": una vaccinazione (2 dosi) costa al massimo un'ottantina di dollari a testa nel caso peggiore, e può costare molto, molto meno. L'UE, per esempio, paga da 1,78 a 15 euro a dose (The Guardian).

Quanto costano invece i medicinali e i ricoveri di chi si ammala di Covid? Da 9 a 22 mila euro a paziente, in Italia, a seconda della gravità del ricoverato.

A Big Pharma conviene che vi ammaliate. Volete fregare Big Pharma? Vaccinatevi.

---

Due conticini spannometrici per quelli che obietteranno "Eh, ma col vaccino devi pagare otto miliardi di vaccinazioni (per tutta la popolazione mondiale), colla Covid paghi solo chi si ammala": a 80 dollari a testa (il caso peggiore), vaccinare 8 miliardi di persone costa 640 miliardi di dollari. Se si considera il vaccino meno caro (Oxford/AstraZeneca), due dosi costano 3,56 euro, quindi vaccinare l'intero pianeta costerebbe 28,4 miliardi di euro.

A oggi ci sono stati 85 milioni di casi di Covid nel mondo (di cui 1,84 milioni deceduti), e la pandemia non è ancora finita.

Se in media quei casi sono costati più di 7500 dollari a testa, si è speso più che a vaccinare l'intero pianeta, fino all'ultimo bambino del più povero dei paesi, con il vaccino più costoso.

Se prendiamo il vaccino meno costoso, se quegli 85 milioni di casi sono costati in media più di 335 euro a testa, avremmo speso meno a vaccinare tutto il mondo.

Volete fare un favore a Big Pharma? Ammalatevi.