Vodafone, conto alla rovescia per lo spegnimento del 3G

Entro il 28 febbraio sarà tutto finito.

Se siete utenti Vodafone e avete un vecchio telefono cellulare, o uno di quei router spesso familiarmente chiamati "saponette", che supportano soltanto la connessione 3G, sappiate che il loro tempo è agli sgoccioli.

Nel corso del mese appena iniziato la rete 3G dell'azienda sarà infatti progressivamente spenta, fino a cessare completamente di essere utilizzabile entro il 28 febbraio.

La disattivazione avverrà in cinque fasi, la prima delle quali è già partita lo scorso 25 gennaio e si è conclusa il primo giorni di febbraio: i ripetitori 3G sono stati disattivati in 583 comuni italiani.

Poi, procedendo di settimana in settimana, saranno interessati dall'operazione altri 634, 1.489 e 2.420 comuni. Infine, nel periodo dal 22 al 28 febbraio, i comuni restanti.

Vodafone spiega che la dismissione del 3G consentirà di risparmiare energia elettrica (il vecchio standard era più esigente, da questo punto di vista, di 4G e 5G) e di liberare le frequenze che occupava, per poterle adoperare con le tecnologie più recenti.

Anche senza 3G, i vecchi dispositivi non saranno però completamente inutili. I servizi 2G non sono infatti mai stati eliminati né si prevede che lo siano in futuro: si potrò quindi continuare a telefonare e a inviare Sms, e anche a navigare in Internet, anche se a velocità decisamente inferiori rispetto a quelle che permetteva il 3G.

Gli effetti dello spegnimento del 3G di Vodafone non colpiscono soltanto gli utenti della compagnia britannica: ne sono ovviamente interessati anche quanti si servono di operatori virtuali che si appoggiano alla rete Vodafone.

La dismissione delle reti 3G è peraltro nei piani di tutti gli operatori, anche se i calendari definitivi non sono ancora stati annunciati.