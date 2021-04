C’è un’app “nascosta” in iOS 14

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-04-2021] Commenti

Lifehacker segnala una piccola chicca annidata in iOS: oltre a essere pratica, può anche risultare divertente per sorprendere gli amici mostrando una cosa "nascosta" nei loro smartphone.

L'elenco delle app di iOS 14, infatti, non mostra tutte le app come ci si potrebbe aspettare. Ce n'è una, uno scanner di codici QR, che non compare.

Per trovarla bisogna fare swipe down (far scorrere un dito sullo schermo dall'alto verso il basso), in modo da far comparire il menu di ricerca, e poi bisogna digitare Scansione codici, oppure richiamare il menu Centro di controllo (facendo scorrere dall'alto in basso un dito sul bordo destro dello schermo).

Questo fa comparire l'app, che è quella integrata in Fotocamera ma è anche disponibile separatamente, con una differenza utile: Scansione Codici apre i link con un browser tutto suo invece di usare Safari, per cui tiene separate le scansioni dal resto della navigazione e non le riapre la volta successiva che si usa il browser.