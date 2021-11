Il case per iPhone 13 con un vero dente di dinosauro

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-11-2021] Commenti (1)

Custodie per smartphone curiose, stravaganti ed estremamente costose non sono certo una novità ma il Tyrannophone di Caviar alza ulteriormente il livello.

Realizzata per l'iPhone 13 Pro e l'iPhone 13 Pro Max, porta sul retro l'immagine in rilievo della testa di un tirannosauro ed è decorata con dettagli - posizionati per richiamare i segni lasciati da un artiglio - in oro.

La caratteristica più interessante riguarda i materiali scelti: non soltanto le parti in oro sono davvero realizzate in oro a 24 carati,, ma l'occhio del dinosauro è in ambra, la testa stessa dell'animale è in titanio, e uno dei denti è realizzato con frammenti provenienti da un vero dente di tirannosauro, vecchio di 80 milioni di anni.

Come si può immaginare, un prodotto del genere non è per tutte le tasche: la versione per iPhone 13 Pro costa 8.610 dollari (quasi 7.500 euro), mentre quella per iPhone Pro Max costa 9.150 dollari (quasi 8.000 euro).

Chi desiderasse un Tyrannophone deve sbrigarsi: Caviar ne ha prodotti solo sette.