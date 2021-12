eBay e il mistero degli utenti sospesi per errore

Nei giorni scorsi diversi utenti del tutto innocenti sono stati accusati di essere un “rischio per la comunità”.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-12-2021] Commenti (1)

Se nei giorni scorsi vi siete ritrovati nell'impossibilità di accedere al vostro account eBay, e magari avete anche ricevuto una notifica che vi spiegava che l'account stesso era stato sospeso per via del vostro comportamento, probabilmente non avete in realtà alcuna colpa.

eBay ha infatti ammesso che «un piccolo numero di account è stato sospeso per errore» nella giornata dello scorso 3 dicembre, per cause che non sono state specificate.

A venire sospesi sono stati account di tutti i tipi, compresi quelli di acquirenti e venditori che hanno ricevuto soltanto feedback positivi o che addirittura non hanno usato eBay negli ultimi anni: non si è trattato quindi di un fenomeno che ha coinvolto soltanto gli utenti più problematici della piattaforma.

A peggiorare le cose c'è il fatto che alcuni di questi utenti del tutto innocenti hanno immediatamente provato a contestare la decisione, ma il sistema automatico ha loro risposto che non era possibile poiché avevano messo «a rischio» gli altri utenti.

Di fronte a questa situazione, il colpevole di tutto sembra essere il sistema di moderazione automatica di eBay, ma probabilmente non sapremo mai esattamente che cosa abbia scatenato l'ondata di ban secondo un criterio all'apparenza del tutto casuale.

eBay, in ogni caso, afferma che ormai il problema dovrebbe essere rientrato e che tutti gli utenti sospesi per errore sono già stati contattati; chi invece ancora avesse dei problemi è invitato a rivolgersi direttamente all'assistenza specificando i propri nome utente, indirizzo email e indirizzo postale.