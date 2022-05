Apple brevetta la tastiera che trasforma l'iPad in un vero MacBook

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-05-2022] Commenti

Prodotti come i Surface di Microsoft puntano a unire il meglio del mondo dei PC portatili con il meglio del mondo dei tablet, sia dal punto di vista della potenza di calcolo che dell'ergonomia.

L'iPad Pro di Apple dispone della Magic Keyboard, ma ciò non arriva a trasformarlo in un Mac allo stesso modo in cui un Surface diventa sostanzialmente un notebook con Windows completo.

Tutto ciò cambierà quando un recente brevetto registrato da Apple si trasformerà in un vero prodotto, un accessorio molto simile alla tastiera dei Surface, che si connette alla base dell'iPad.

Essa dispone - spiega il brevetto - di tasti «elettromeccanici» e di uno slot per appoggiare lo stilo, oppure di un piccolo display touch del tutto analogo alla Touch Bar dei MacBook.

Tutto ciò per molti versi è già disponibile, ma il brevetto comprende anche una parte software che trasforma l'interfaccia di iOS, facendole assumere un aspetto molto simile a quello di macOS. Non è chiaro se ciò significhi poter anche usare le applicazioni per Mac, ma l'intenzione di rendere sempre più stretta l'unione di portatile e tablet è evidente.

A mano a mano che la potenza degli iPad cresce e rivaleggia con quella dei MacBook, Apple si prepara a espandere le possibilità della propria linea di tablet.

La porta usata per la connessione della tastiera nel primo brevetto prevede infatti anche, in altri brevetti, degli utilizzi ancora più creativi, come la possibilità di collegare un secondo schermo oppure accessori di terze parti, come videocamere o microfoni.

È ovviamente impossibile sapere oggi quanto di tutto ciò arriverà sul mercato, ma fa piacere sapere che l'azienda di Cupertino stia quantomeno pensando a qualcosa che non sia il solito refresh periodico delle varie linee di prodotti.