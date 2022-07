L'aggiornamento di Windows 11 che impedisce di aprire il menu Start

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-07-2022] Commenti (4)

È stato un fine settimana di lavoro quello appena trascorso, per gli ingegneri di Microsoft: gli sviluppatori di Windows hanno dovuto infatti operare per mettere mano a un pasticcio che uno degli ultimi aggiornamenti ha causato.

Il problema è nato con l'aggiornamento opzionale KB5014668 per Windows 11. Già il fatto che sia definito come opzionale dovrebbe far rizzare le orecchie agli utenti: si tratta infatti di update che potrebbero contenere dei bug, tanto che c'è chi li definisce senza mezzi termini delle versioni beta.

L'update in questione ha creato un problema non da poco: chi l'ha installato in diversi casi s'è trovato - come Microsoft stessa ha confermato il 22 luglio - nell'impossibilità di aprire il menu Start; né cliccare sul logo di Windows né usare l'apposito tasto sulla tastiera sortivano alcun effetto.

Sebbene sia vero che ciò non pregiudica totalmente la possibilità di usare il PC, è anche vero che il menu Start è il fulcro intorno al quale in sostanza ruota l'intera interfaccia di Windows: se non funziona, lavorare è molto più complicato.

La causa del problema non è stata rivelata, né la soluzione deve essere semplice perché Microsoft ha semplicemente deciso di ritirare l'update KB5014668, rimuovendolo automaticamente dai PC su cui è stato installato usando la funzionalità Known Issue Rollback.

Al momento in cui scriviamo la rimozione dovrebbe già essere a buon punto ma, se siete utenti di Windows 11 e il menu Start non funziona, controllate che tra gli aggiornamenti non ci sia il KB5014668; se c'è, rimuovetelo manualmente.