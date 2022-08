Doom gira anche sui trattori John Deere

Ed è un'ottima notizia per chi sostiene il diritto a poter riparare da sé i prodotti che ha acquistato.

Ormai Doom, il famoso videogioco di John Carmack e John Romero, è stato fatto funzionare su pressoché ogni piattaforma, comprese quelle più implausibili, quali i test di gravidanza.

Non era però ancora capitato che qualcuno riuscisse a far girare Doom su un trattore o, per la precisione, sullo schermo di un trattore John Deere 4240.

Questo è infatti dotato di un'interfaccia di controllo che si gestisce tramite uno schermo, che si è rivelato perfetto per far funzionare il videogioco in trasparenza al di sopra dell'interfaccia stessa, come il tweet di Sick.Codes (l'esperto che è riuscito nell'impresa) dimostra.

Per l'occasione, Doom è stato adattato in tema "agricolo": il Doomguy, infatti, si muove non tra gli edifici di Fobos ma in un campo di grano, e per abbattere i nemici non deve far altro che investirli con il trattore che sta guidando.

Un lavoro interessante e divertente, insomma, ma che ha costretto il suo creatore a una fatica non indifferente: per riuscire a far funzionare Doom, infatti, ha dovuto aggirare le misure di sicurezza con cui John Deere equipaggia i suoi trattori per accedere al sistema Linux sottostante.

Il successo in questa impresa è forse anche più importante della possibilità di usare Doom su un trattore: significa infatti che Sick.Codes ha trovato un modo per effettuare il jailbreak dei trattori John Deere, i cui sistemi elettronici - come ormai dovrebbe essere noto - sono volontariamente bloccati dal costruttore affinché i contadini non possano riparare da sé il mezzo che hanno acquistato.

La "bravata" di Sick.Codes ha quindi anche un'importanza che a prima vista non si nota: avendo ottenuto l'accesso di root al sistema (sebbene tramite un procedimento non banale, che prevede di saldare dei controller ai componenti elettronici del trattore), ha aperto la strada allo «sviluppo di uno strumento basato sulle vulnerabilità scoperte, per eseguire il jailbreak più facilmente» ed evitare di dipendere dal produttore ogni volta che il trattore presenta qualche malfunzionamento.