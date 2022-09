Sfida su TikTok: cucinare il pollo nello sciroppo della tosse

Davvero c'è bisogna della FDA per capire che è una pessima idea?

Era da un po' di tempo che non si sentiva parlare di qualche "sfida" particolarmente stupida, affrontata da ragazzini e adolescenti per acquisire un po' di notorietà su TikTok, Instagram e piattaforme analoghe.

A spezzare la noia, dopo la sfida a ingoiare le pastiglie di detersivo (la Tide Pods Challenge nata, come d'abitudine, negli USA), quella a leccare la toilette e quella a infilare le dita nella presa, ora arriva quella che invita a cucinare il petto di pollo nello sciroppo contro l'influenza.

Sorta anch'essa negli USA, la sfida consiste nell'acquistare una confezione di NyQuil - comune medicinale da banco usatissimo contro i sintomi influenzali - e un petto di pollo; poi non resta altro che mettere il pollo in padella e aggiungere un generosa spruzzata di sciroppo, presumibilmente allo scopo di mangiare il cibo così preparato.

Non è solo una stupidaggine: è anche pericoloso. Così pericoloso che la FDA ha diramato un avviso che informa dei danni che è possibile causare a sé stessi se si è tanto avventati da abboccare a una sfida del genere.

«La sfida sembra sciocca e non appetitosa - e lo è» scrive la FDA. «Ma può anche essere molto pericolosa. Far bollire un medicinale può renderlo molto più concentrato e cambiarne le proprietà in altri modi. Anche se poi non si mangia il pollo, inalare i vapori del medicinale mentre si cucina può far sì che alti livelli dei farmaci entrino nel corpo. Può anche danneggiare i polmoni».

«Per farla semplice:» - continua l'avviso - «qualcuno potrebbe assumere una quantità pericolosamente elevata di medicina contro tosse e raffreddore senza nemmeno accorgersene».

L'azienda che produce il NyQuil ha fatto sapere che sconsiglia l'uso inappropriato del prodotto; TikTok, che a causa di altre sfide cretine è già finita in tribunale, trascinata dai genitori degli autori di quelle stesse sfide, ha fatto in modo che chiunque cerchi NyQuil Chicken sulla piattaforma venga rimandato a una pagina web che affronta il tema di questo tipo di comportamenti.